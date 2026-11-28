Ким Чен Ин россиялик хонанда билан саҳнада кўришди
Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин Пхеньянда россиялик санъаткорлар иштирокида ўтказилган концертда кутилмаганда саҳнага кўтарилди. У Россия халқ артисти Лариса Долина билан қўл бериб кўришди ва концерт дастури учун санъаткорларга шахсан миннатдорлик билдирди.
26 ноябрь куни Шимолий Корея пойтахти Пхеньянда россиялик санъаткорлар иштирокида катта концерт дастури ташкил этилди. Унда Россия халқ артисти, машҳур хонанда Лариса Долина ҳам қатнашди. Бу ҳақда Россиянинг Шимолий Кореядаги элчихонаси маълум қилди.
Концертдан кейин эълон қилинган видеокадрларда Ким Чен Иннинг саҳнага чиққани акс этган. Шимолий Корея етакчиси саҳнада Лариса Долина билан қўл бериб кўришган, шунингдек, бошқа санъаткорлар даврасида биргаликда суратга тушган.
Элчихона тарқатган маълумотга кўра, Ким Чен Ин Россия ва Шимолий Корея ўртасидаги ҳукуматлараро комиссия йиғилишининг биринчи куни якунлари муносабати билан ташкил этилган концертда иштирок этган москвалик санъаткорларга шахсан ташаккур билдирган. У уларнинг чиқишлари ва концерт дастури учун миннатдорлик изҳор қилган.
Маълумот ўрнида, 25–27 ноябрь кунлари Пхеньян шаҳрида Россия ва Шимолий Корея ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамда илмий-техник ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиянинг 13-йиғилиши бўлиб ўтди. Унда икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни янада кенгайтириш, қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ва турли соҳалардаги алоқаларни мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди.
Россия табиий ресурслар вазири ҳамда ҳукуматлараро комиссия ҳамраиси Александр Козлов музокаралар якунлари бўйича икки давлат ўртасидаги муносабатлар жадал суръатларда ривожланаётганини таъкидлади.
Вазирнинг қайд этишича, икки мамлакат етакчилари томонидан аввал эришилган келишувлар асосида белгиланган лойиҳалар босқичма-босқич ҳаётга татбиқ этилмоқда. Улар қаторига Туман дарёси устида кўприк барпо этиш, Москва ва Пхеньян ўртасида тўғридан тўғри авиақатновларни йўлга қўйиш, шунингдек, маданият ва таълим соҳаларидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш каби ташаббуслар киради.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…