Сув остидаги янги таҳдид: КХДР энг янги юқори тезликдаги торпедасини намойиш қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шимолий Корея Япон денгизи ҳудудида ўзининг энг сўнгги русумдаги юқори тезликдаги торпеда тизимини муваффақиятли синовдан ўтказди.
- 9 ноябр куни ўтказилган синовлар қуролнинг жанговар самарадорлиги, манёврчанлиги ва нишонга уриш аниқлигини тўлиқ тасдиқлади.
- Мазкур янги авлод қуроли 2027 йил бошидан бошлаб КХДР Ҳарбий-денгиз кучлари сафига расман жанговар навбатчиликка қабул қилинади.
Шимолий Корея Япон денгизи (Шарқий денгиз) ҳудудида ўзининг энг сўнгги русумдаги торпеда қуроли тизимини муваффақиятли синовдан ўтказди. Бу ҳақда Корея марказий телеграф агентлиги (ЦТАК) расмий баёнот берди. Хабарда таъкидланишича, ушбу қурол тизими КХДР ҳарбий-денгиз кучларининг сув ости ва устидаги жанговар салоҳиятини янги босқичга олиб чиқишга мўлжалланган.
Юқори тезлик ва жанговар самарадорлик: Синов қандай ўтди?
ЦТАК тарқатган расмий маълумотларга кўра, 9 ноябрь куни бўлиб ўтган синов отишмаларида мамлакатнинг барча даражадаги мудофаа илмий-тадқиқот муассасалари томонидан ҳамкорликда ишлаб чиқилган янги авлод сув ости қуроли синалган. Мазкур полигон синовлари янги юқори тезликдаги торпеда тизимининг жанговар самарадорлиги, манёврчанлиги ва нишонга уриш аниқлигини тўлиқ тасдиқлади.
Ҳарбий кузатувчиларнинг қайд этишича, Пхеньян охирги йилларда сув ости дронлари ва юқори тезликка эга бўлган торпеда қуролларини фаол ривожлантирмоқда. Бу эса АҚШ ва унинг минтақадаги иттифоқчилари ҳарбий-денгиз кучлари учун янги стратегик муаммоларни туғдириши мумкин.
Кўрсаткич / Жиҳат
Расмий маълумотлар
Синов ўтказилган сана
9 ноябрь
Синов полигони
Япон денгизи (Шарқий денгиз) акваторияси
Қурол тури
Энг янги юқори тезликдаги торпеда тизими
Ишлаб чиқувчи
КХДРнинг барча бўғиндаги мудофаа ИТМлари
Қуролланишга қабул қилиш муддати
2027 йил бошидан
Фойдаланувчи тузилма
КХДР Ҳарбий-денгиз кучлари (ВМС)
«Синовлар натижасида барча техник параметрлар тасдиқланди ва янги тезюрар тизим 2027 йил бошидан бошлаб КХДР Ҳарбий-денгиз кучлари сафига расман жанговар навбатчиликка қабул қилинади».
— ЦТАК, КХДР расмий ахборот агентлиги.
2027 йил режаси ва Осиё-Тинч океанидаги мувозанат
Ушбу тизимнинг 2027 йилдан бошлаб флотга тўлиқ етказиб берилиши Пхеньяннинг яқин йиллардаги ҳарбий-денгиз режалари кўламини кўрсатмоқда. Минтақада АҚШ, Жанубий Корея ва Япония ўртасидаги уч томонлама ҳарбий ҳамкорлик кучайган бир шароитда, Шимолий Корея денгиз чегараларини мустаҳкамлаш ва сув ости тўсиқларини яратишга урғу бермоқда. Мутахассислар ушбу синовни Сеул ва Токио томонидан минтақавий хавфсизликка янги таҳдид сифатида баҳоланишини тахмин қилмоқда.
Сизнингча, КХДРнинг сув ости ва торпеда қуролларини фаол ривожлантириши минтақадаги кучлар мувозанатини ўзгартира оладими? Фикрингизни изоҳларда билдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…