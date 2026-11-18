Ким Чен Иннинг қор устидаги ҳашаматли креслода қўлида сигарет билан ўтирган сурати муҳокамаларга сабаб бўлди
Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин Самжиён шаҳридаги туристик ҳудуд қурилишини кўздан кечирди. Ташриф давомида унинг учун кўчага ҳашаматли кресло олиб чиқилиб, қор устига қўйилди. Бу ҳақда Корея Марказий телеграф агентлиги хабар берди.
Маълумотларга кўра, Ким Чен Ин 15–16 ноябрь кунлари ҳудуддаги тоғ-чанғи ва сайёҳлик мажмуаси қурилиши билан танишган. Агентлик эълон қилган суратларда етакчининг қор устига жойлаштирилган креслода, қўлида сигарет билан ўтиргани акс этган.
Ташрифда унинг 13 ёшли қизи Ким Жу Э ҳам қатнашган. У янги туристик ҳудудда чанғи учган. Жаҳон ОАВларида Ким Жу Э отасининг эҳтимолий вориси сифатида тайёрланаётгани ҳақида тахминлар билдирилмоқда.
Шимолий Кореянинг Лондондаги собиқ дипломатик ходими Тхе Ён Хо қизга юқори мартабали амалдорлар алоҳида эътибор кўрсатаётганини айтган. Унинг фикрича, Ким Жу Эга нисбатан қўлланилаётган тартиблар Ким Чен Иннинг ворисликка тайёрланган даврини эслатади. Бироқ унинг келажакдаги мақоми расман тасдиқланмаган.
Эслатиб ўтамиз, Ким Чен Ин аввалроқ Хитойга ташриф буюриб, мамлакатга Дандун шаҳри яқинидаги Ялу дарёси устидан ўтувчи янги кўприк орқали кирган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…