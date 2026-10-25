Албанияда оммавий ғалаён: Кўчаларда тутун ва олов, полиция куч ишлатишга мажбур бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Албания пойтахти Тирана шаҳрида минглаб фуқаролар коррупсия ва иқтисодий қийинчиликларга қарши норозилик билдириб, Бош вазир Эди Ramа ҳукуматининг истеъфосини талаб қилмоқда.
- Намойишчилар ва ҳуқуқ-тартибот органлари ўртасида юз берган шиддатли тўқнашувлар оқибатида ҳукумат бинолари олдида олов ва тутунли вазият юзага келди.
- Полиция намойишчиларни тарқатиш учун кўздан ёш оқизувчи газ, шовқинли гранаталар ва сув сепгич техникаларни ишга солди.
Европада ижтимоий кескинликнинг янги ўчоғи пайдо бўлди: Албания пойтахти Тирана шаҳрида минглаб фуқаролар коррупция, иқтисодий қийинчиликлар ва амалдаги ҳукумат сиёсатига қарши кенг кўламли норозилик намойишларини бошлади.
Намойишчиларнинг асосий талаби — Бош вазир Эди Рама ҳукуматининг зудлик билан истеъфога чиқиши ҳисобланади. Бош вазирлик қароргоҳи ва марказий давлат идоралари олдида вазият назоратдан чиқиб, намойишчилар ҳамда ҳуқуқ-тартибот органлари ўртасида тўғридан-тўғри шиддатли тўқнашувлар қайд этилди.
Олов, пиротехника ва тутун: Пойтахт марказидаги тўқнашув тафсилотлари
Тарқалган фото ва видео кадрлардан кўриниб турибдики, намойишлар тинч акция доирасидан чиқиб, кескин ҳаракатлар босқичига ўтган:
Фейерверк ва пиротехника зарбалари: Намойишчилар махсус қурилмалардан полиция сафлари ва маъмурий бинолар томон ракеталар, кучли пиротехника ҳамда ёнувчи моддаларни отган;
Олов ва тутун пардаси: Ҳукумат бинолари атрофи қуюқ тутун ва аланга ичида қолган бўлиб, оломон хавфсизлик тўсиқларини ёриб ўтишга уринмоқда;
Полициянинг қарши ҳужуми: Хавфсизлик кучлари намойишчиларни тарқатиш мақсадида кўздан ёш оқизувчи газ, шовқинли гранаталар ва сув сепгич техникаларни ишга солди.
Норозиликнинг туб сабаби нимада?
Албания жамоатчилиги орасида узоқ вақтдан бери йиғилиб қолган ижтимоий норозилик очиқ намойишларга айланди:
Юқори бўғиндаги коррупция: Мухолифат ва аҳоли вакиллари ҳукуматни тизимли коррупция, давлат харидларини талон-торож қилиш ҳамда монополияда айбламоқда;
Бош вазирга нисбатан босим: Ҳукумат раҳбари Эди Раманинг узоқ йиллик бошқаруви ва сўнгги сиёсий можаролар аҳолининг сабр косасини тўлдирди;
Вазиятнинг кескинлашиш хавфи: Мухолифат етакчилари норозилик ҳаракатлари тўхтамаслигини, аксинча, ҳукумат истеъфога чиқмагунча пойтахт ва бошқа ҳудудларда намойишлар кучайтирилишини билдирмоқда.
Изоҳлар 0
…