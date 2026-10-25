Албанияда оммавий ғалаён: Кўчаларда тутун ва олов, полиция куч ишлатишга мажбур бўлди

·61·Дунё
Албанияда оммавий ғалаён: Кўчаларда тутун ва олов, полиция куч ишлатишга мажбур бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Албания пойтахти Тирана шаҳрида минглаб фуқаролар коррупсия ва иқтисодий қийинчиликларга қарши норозилик билдириб, Бош вазир Эди Ramа ҳукуматининг истеъфосини талаб қилмоқда.
  • Намойишчилар ва ҳуқуқ-тартибот органлари ўртасида юз берган шиддатли тўқнашувлар оқибатида ҳукумат бинолари олдида олов ва тутунли вазият юзага келди.
  • Полиция намойишчиларни тарқатиш учун кўздан ёш оқизувчи газ, шовқинли гранаталар ва сув сепгич техникаларни ишга солди.

Европада ижтимоий кескинликнинг янги ўчоғи пайдо бўлди: Албания пойтахти Тирана шаҳрида минглаб фуқаролар коррупция, иқтисодий қийинчиликлар ва амалдаги ҳукумат сиёсатига қарши кенг кўламли норозилик намойишларини бошлади.

Намойишчиларнинг асосий талаби — Бош вазир Эди Рама ҳукуматининг зудлик билан истеъфога чиқиши ҳисобланади. Бош вазирлик қароргоҳи ва марказий давлат идоралари олдида вазият назоратдан чиқиб, намойишчилар ҳамда ҳуқуқ-тартибот органлари ўртасида тўғридан-тўғри шиддатли тўқнашувлар қайд этилди.

Олов, пиротехника ва тутун: Пойтахт марказидаги тўқнашув тафсилотлари

Тарқалган фото ва видео кадрлардан кўриниб турибдики, намойишлар тинч акция доирасидан чиқиб, кескин ҳаракатлар босқичига ўтган:

  • Фейерверк ва пиротехника зарбалари: Намойишчилар махсус қурилмалардан полиция сафлари ва маъмурий бинолар томон ракеталар, кучли пиротехника ҳамда ёнувчи моддаларни отган;

  • Олов ва тутун пардаси: Ҳукумат бинолари атрофи қуюқ тутун ва аланга ичида қолган бўлиб, оломон хавфсизлик тўсиқларини ёриб ўтишга уринмоқда;

  • Полициянинг қарши ҳужуми: Хавфсизлик кучлари намойишчиларни тарқатиш мақсадида кўздан ёш оқизувчи газ, шовқинли гранаталар ва сув сепгич техникаларни ишга солди.

Норозиликнинг туб сабаби нимада?

Албания жамоатчилиги орасида узоқ вақтдан бери йиғилиб қолган ижтимоий норозилик очиқ намойишларга айланди:

  • Юқори бўғиндаги коррупция: Мухолифат ва аҳоли вакиллари ҳукуматни тизимли коррупция, давлат харидларини талон-торож қилиш ҳамда монополияда айбламоқда;

  • Бош вазирга нисбатан босим: Ҳукумат раҳбари Эди Раманинг узоқ йиллик бошқаруви ва сўнгги сиёсий можаролар аҳолининг сабр косасини тўлдирди;

  • Вазиятнинг кескинлашиш хавфи: Мухолифат етакчилари норозилик ҳаракатлари тўхтамаслигини, аксинча, ҳукумат истеъфога чиқмагунча пойтахт ва бошқа ҳудудларда намойишлар кучайтирилишини билдирмоқда.

АлбанияТиранаЭди Раманорозилик намойишлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев ва Байрам Бегай Кўксарой қароргоҳида дарахт экди (фото, видео)Шавкат Мирзиёев ва Байрам Бегай Кўксарой қароргоҳида дарахт экди (фото, видео)16 июн 18:03Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)16 июн 17:45Албания Президенти Ўзбекистонга расмий ташриф билан келдиАлбания Президенти Ўзбекистонга расмий ташриф билан келди16 июн 16:21Парвоздаги оловли саросима: Собиқ вазир самолётда кутилмаган ёнғин келтириб чиқардиПарвоздаги оловли саросима: Собиқ вазир самолётда кутилмаган ёнғин келтириб чиқарди21 сентябр 18:59Бангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлдиБангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлди13 июл 11:02Жанубий Кореяда жиноятларни камайтириш учун голограмма полициячилар пайдо бўлдиЖанубий Кореяда жиноятларни камайтириш учун голограмма полициячилар пайдо бўлди23 октябр 22:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди