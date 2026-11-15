100 мингдан ортиқ намойишчи кўчага чиқди: Париждаги шиддатли тўқнашувлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсия ҳукумати мамлакатда давом этаётган оммавий тартибсизликлар сабабли 27 ноябрга қадар пиротехника воситаларини сотиш ва улардан фойдаланишни тақиқлади.
- Сентябр ойида мактаб ўқувчиларининг талаблари билан бошланган намойишлар кейинчалик нархларнинг ошиб кетишига қарши норозиликларга айланиб, бутун мамлакат бўйлаб тарқалди.
- 14 ноябр куни қимматчиликка қарши чиққан 100 мингдан ортиқ намойишчи кўчаларга чиқди.
Франция ҳукумати мамлакатда тўхтамаётган норозилик намойишлари ва тартибсизликлар сабабли пиротехника воситаларини сотиш ва улардан фойдаланишга нисбатан вақтинчалик тақиқ жорий этди. Бу ҳақда мамлакатнинг расмий журналида хабар берилди.
Ҳукумат қарори ва чекловлар тафсилотлари
Расмий ҳужжатга кўра, бош вазирнинг қарори билан жорий йилнинг 27 ноябрига қадар бутун мамлакат ҳудудида кўнгилочар мушакбозликлар ва паст ҳамда ўрта хавф синфига эга пиротехника буюмларини сотиш ҳамда улардан фойдаланиш қатъиян тақиқланади.
«Бош вазир… қарор қилади: 27 ноябрга қадар (шу куни ҳам) мамлакатнинг бутун ҳудудида пиротехника буюмлари ва кўнгилочар фейерверкларни сотиш ҳамда улардан фойдаланиш тақиқланади», — дейилади расмий журналда эълон қилинган ҳужжатда.
Қарорда паст ва ўрта хавфли маҳсулотларнинг турлари санаб ўтилган бўлиб, ушбу чекловлар махсус рухсатномага эга бўлган профессионал пиротехника воситаларига тааллуқли эмас.
Чекловлар ва намойишлар
Асосий тафсилотлар ва кўрсаткичлар
Пиротехникага тақиқ
27 ноябрга қадар фейерверк ва паст хавфли пиротехника сотуви тўхтатилди
Оммавий намойишлар
14 ноябрь куни 100 мингдан ортиқ одам қимматчиликка қарши чиқди
Ҳуқуқ-тартибот чоралари
Полиция томонидан кўздан ёш оқизувчи газ, шовқинли гранаталар қўлланилди
Намойишларнинг бошланиши
Сентябрь ойида Париж атрофидаги мактаб ўқувчиларининг талаблари билан бошланган
Намойишларнинг келиб чиқиш сабаблари ва тўқнашувлар
Мамлакатдаги бундай кескин чораларнинг кўрилишига кенг кўламли норозилик акциялари сабаб бўлди. Жараёнлар жорий йилнинг сентябрь ойи ўрталарида Париж чеккаларидаги мактабларнинг аҳволини яхшилашни талаб қилган юқори синф ўқувчилари ҳаракати билан бошланган эди. Вақт ўтиши билан уларга мамлакатдаги нархларнинг ошиб кетганидан норози бўлган бошқа фуқаролар ҳам қўшилиб, акциялар бошқа ҳудудларга ҳам тарқалиб кетди.
Намойишлар ҳамон тинмаётгани сабабли, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари иштирокчиларга қарши кўздан ёш оқизувчи газ, шовқинли гранаталар ва сув пуркагичлардан фойдаланмоқда. Хусусан, шанба куни, 14 ноябрь санасида юқори нархларга қарши чиққан 100 мингдан ортиқ киши кўчаларга чиқди. Пойтахт Парижда эса полиция тартибни сақлаш мақсадида намойишчиларга қарши яна кўздан ёш оқизувчи газ қўллашга мажбур бўлди.
Сизнингча, Франциядаги бу каби оммавий норозиликлар ва нархларнинг ошиши қандай ечим топиши мумкин? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…