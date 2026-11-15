100 мингдан ортиқ намойишчи кўчага чиқди: Париждаги шиддатли тўқнашувлар

1 дақиқа ўқиш20
100 мингдан ортиқ намойишчи кўчага чиқди: Париждаги шиддатли тўқнашувлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсия ҳукумати мамлакатда давом этаётган оммавий тартибсизликлар сабабли 27 ноябрга қадар пиротехника воситаларини сотиш ва улардан фойдаланишни тақиқлади.
  • Сентябр ойида мактаб ўқувчиларининг талаблари билан бошланган намойишлар кейинчалик нархларнинг ошиб кетишига қарши норозиликларга айланиб, бутун мамлакат бўйлаб тарқалди.
  • 14 ноябр куни қимматчиликка қарши чиққан 100 мингдан ортиқ намойишчи кўчаларга чиқди.

Франция ҳукумати мамлакатда тўхтамаётган норозилик намойишлари ва тартибсизликлар сабабли пиротехника воситаларини сотиш ва улардан фойдаланишга нисбатан вақтинчалик тақиқ жорий этди. Бу ҳақда мамлакатнинг расмий журналида хабар берилди.

Ҳукумат қарори ва чекловлар тафсилотлари

Расмий ҳужжатга кўра, бош вазирнинг қарори билан жорий йилнинг 27 ноябрига қадар бутун мамлакат ҳудудида кўнгилочар мушакбозликлар ва паст ҳамда ўрта хавф синфига эга пиротехника буюмларини сотиш ҳамда улардан фойдаланиш қатъиян тақиқланади.

«Бош вазир… қарор қилади: 27 ноябрга қадар (шу куни ҳам) мамлакатнинг бутун ҳудудида пиротехника буюмлари ва кўнгилочар фейерверкларни сотиш ҳамда улардан фойдаланиш тақиқланади», — дейилади расмий журналда эълон қилинган ҳужжатда.

Қарорда паст ва ўрта хавфли маҳсулотларнинг турлари санаб ўтилган бўлиб, ушбу чекловлар махсус рухсатномага эга бўлган профессионал пиротехника воситаларига тааллуқли эмас.

Чекловлар ва намойишлар

Асосий тафсилотлар ва кўрсаткичлар

Пиротехникага тақиқ

27 ноябрга қадар фейерверк ва паст хавфли пиротехника сотуви тўхтатилди

Оммавий намойишлар

14 ноябрь куни 100 мингдан ортиқ одам қимматчиликка қарши чиқди

Ҳуқуқ-тартибот чоралари

Полиция томонидан кўздан ёш оқизувчи газ, шовқинли гранаталар қўлланилди

Намойишларнинг бошланиши

Сентябрь ойида Париж атрофидаги мактаб ўқувчиларининг талаблари билан бошланган

Намойишларнинг келиб чиқиш сабаблари ва тўқнашувлар

Мамлакатдаги бундай кескин чораларнинг кўрилишига кенг кўламли норозилик акциялари сабаб бўлди. Жараёнлар жорий йилнинг сентябрь ойи ўрталарида Париж чеккаларидаги мактабларнинг аҳволини яхшилашни талаб қилган юқори синф ўқувчилари ҳаракати билан бошланган эди. Вақт ўтиши билан уларга мамлакатдаги нархларнинг ошиб кетганидан норози бўлган бошқа фуқаролар ҳам қўшилиб, акциялар бошқа ҳудудларга ҳам тарқалиб кетди.

Намойишлар ҳамон тинмаётгани сабабли, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари иштирокчиларга қарши кўздан ёш оқизувчи газ, шовқинли гранаталар ва сув пуркагичлардан фойдаланмоқда. Хусусан, шанба куни, 14 ноябрь санасида юқори нархларга қарши чиққан 100 мингдан ортиқ киши кўчаларга чиқди. Пойтахт Парижда эса полиция тартибни сақлаш мақсадида намойишчиларга қарши яна кўздан ёш оқизувчи газ қўллашга мажбур бўлди.

Сизнингча, Франциядаги бу каби оммавий норозиликлар ва нархларнинг ошиши қандай ечим топиши мумкин? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари