Темир йўлдаги даҳшатли ёнғин: 4 та вагон кулга айланган поезд ҳалокати тафсилотлари

·64·Дунё
Темир йўлдаги даҳшатли ёнғин: 4 та вагон кулга айланган поезд ҳалокати тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳиндистоннинг Панжоб штатида Амрицардан Ню-Жалпайгури томон ҳаракатланаётган «Кармабхуми экспресс» поездининг 4 та вагонида йирик ёнғин содир бўлди.
  • Сараи Банжара стансияси яқинида юз берган ҳодисада қурбонлар ва жиддий жароҳат олганлар қайд этилмади.
  • Машинист ва поезд ходимлари фавқулодда тормоз тизимини ишга тушириб, ёнаётган вагонларни таркибдан ажратиб олиш орқали катта фожианинг олдини олишди.

Ҳиндистоннинг Панжоб штатида даҳшатли темир йўл ҳодисаси қайд этилди. Амритсардан Нью-Жалпайгури томон ҳаракатланаётган «Кармабхуми экспресс» (Karmabhoomi Express) йўловчи поездининг нақд 4 та вагонида кутилмаганда йирик ёнғин келиб чиқди. Фавқулодда ҳодиса Сараи Банжара темир йўл станцияси яқинида юз берган.

Аланга бир зумда тарқалиб, қуюқ қора тутун вагонларни қамраб олиши ортидан поезд ичида ваҳима кўтарилган бўлса-да, бахтли тасодиф ва тезкор чоралар туфайли қурбонлар қайд этилмади.

Ҳаракатланаётган поезддан сакраш: Қутқарув ва ваҳима онлари

Ҳодиса гувоҳлари ва расмий манбалар даҳшатли тунга айланган сафар тафсилотларини ошкор қилди:

  • Ваҳима ва хавфли сакрашлар: Олов ва заҳарли тутун тезлик билан қўшни вагонларга ёйилгани сабабли, вагонларда бўлган йўловчилар орасида кучли хаос бошланган. Ҳалокат сигнали чалиниб, поезд тўлиқ тўхтагунга қадар айрим йўловчилар жон сақлаш илинжида ҳаракатланаётган таркибдан пастга — темир йўл четларига сакрашга мажбур бўлган;

  • Қурбонлар йўқ: Дастлабки расмий баёнотларга кўра, ҳодиса оқибатида ҳеч ким ҳалок бўлмаган ва жиддий жароҳат олмаган. Бу мутасаддилар томонидан чинакам мўъжиза сифатида баҳоланмоқда.

Машинистнинг жасорати: Катта фожианинг олди қандай олинди?

Катта талафот ва юзлаб қурбонларнинг олдини олишда поезд ходимларининг совуққонлиги ҳал қилувчи аҳамият касб этди:

  • Фавқулодда тормоз: Вазиятни дарҳол пайқаган машинист ва поезд кузатувчиси фавқулодда тормоз тизимини ишга тушириб, эшелонни кескин тўхтатишга муваффақ бўлган;

  • Вагонларни ажратиб ташлаш: Олов бутун поезд бўйлаб ёйилиб кетмаслиги учун ходимлар зудлик билан ёнаётган 4 та вагонни таркибнинг қолган соғлом қисмидан ажратиб (узиб) қўйишган. Бу эса бошқа вагонлардаги юзлаб йўловчилар ҳаётини асраб қолди.

Ёнғинга нима сабаб бўлди?

Воқеа жойига зудлик билан ўт ўчирувчилар бригадаси, қутқарув гуруҳлари ҳамда махсус тиббий ёрдам поезди етиб келди:

  • Дастлабки тахмин: Темир йўл расмийлари ёнғинга вагонларнинг электр тизимидаги қисқа туташув (короткое замыкание) сабаб бўлганини тахмин қилмоқда;

  • Текширувлар бошланди: Аланга тўлиқ бартараф этилган бўлиб, ҳодисанинг аниқ омилларини ўрганиш мақсадида махсус комиссия томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда;

  • Қўшимча поезд: Ёнғиндан омон қолган ва манзилига етиб бора олмаган йўловчилар учун темир йўл компанияси томонидан қўшимча махсус поезд ажратилиб, улар ўз манзилларига жўнатилди.

Кармабхуми экспрессПанжобАмритсартемир йўл ёнғини
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ражанпурда 1,8 миллион рупийга сотилган ноёб эчки байрам билан кузатилдиРажанпурда 1,8 миллион рупийга сотилган ноёб эчки байрам билан кузатилди18 август 00:07Россияда йирик темирйўл ҳалокати: 20 та вагон издан чиқиб, 7 та цистерна ёниб кетдиРоссияда йирик темирйўл ҳалокати: 20 та вагон издан чиқиб, 7 та цистерна ёниб кетди26 октябр 13:08Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?12 сентябр 17:27Москва метросида африкалик мусофирга ташланган йўловчи кутилмаган зарбага учради (видео)Москва метросида африкалик мусофирга ташланган йўловчи кутилмаган зарбага учради (видео)14 октябр 09:59Маҳбуслар ташилаётган поезд вагонида ходим ҳалок бўлдиМаҳбуслар ташилаётган поезд вагонида ходим ҳалок бўлди3 октябр 20:20Покистонда поезд портлаши 47 кишининг ҳаётига зомин бўлдиПокистонда поезд портлаши 47 кишининг ҳаётига зомин бўлди25 май 16:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди