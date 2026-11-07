Темир йўлдаги даҳшатли ёнғин: 4 та вагон кулга айланган поезд ҳалокати тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳиндистоннинг Панжоб штатида Амрицардан Ню-Жалпайгури томон ҳаракатланаётган «Кармабхуми экспресс» поездининг 4 та вагонида йирик ёнғин содир бўлди.
- Сараи Банжара стансияси яқинида юз берган ҳодисада қурбонлар ва жиддий жароҳат олганлар қайд этилмади.
- Машинист ва поезд ходимлари фавқулодда тормоз тизимини ишга тушириб, ёнаётган вагонларни таркибдан ажратиб олиш орқали катта фожианинг олдини олишди.
Ҳиндистоннинг Панжоб штатида даҳшатли темир йўл ҳодисаси қайд этилди. Амритсардан Нью-Жалпайгури томон ҳаракатланаётган «Кармабхуми экспресс» (Karmabhoomi Express) йўловчи поездининг нақд 4 та вагонида кутилмаганда йирик ёнғин келиб чиқди. Фавқулодда ҳодиса Сараи Банжара темир йўл станцияси яқинида юз берган.
Аланга бир зумда тарқалиб, қуюқ қора тутун вагонларни қамраб олиши ортидан поезд ичида ваҳима кўтарилган бўлса-да, бахтли тасодиф ва тезкор чоралар туфайли қурбонлар қайд этилмади.
Ҳаракатланаётган поезддан сакраш: Қутқарув ва ваҳима онлари
Ҳодиса гувоҳлари ва расмий манбалар даҳшатли тунга айланган сафар тафсилотларини ошкор қилди:
Ваҳима ва хавфли сакрашлар: Олов ва заҳарли тутун тезлик билан қўшни вагонларга ёйилгани сабабли, вагонларда бўлган йўловчилар орасида кучли хаос бошланган. Ҳалокат сигнали чалиниб, поезд тўлиқ тўхтагунга қадар айрим йўловчилар жон сақлаш илинжида ҳаракатланаётган таркибдан пастга — темир йўл четларига сакрашга мажбур бўлган;
Қурбонлар йўқ: Дастлабки расмий баёнотларга кўра, ҳодиса оқибатида ҳеч ким ҳалок бўлмаган ва жиддий жароҳат олмаган. Бу мутасаддилар томонидан чинакам мўъжиза сифатида баҳоланмоқда.
Машинистнинг жасорати: Катта фожианинг олди қандай олинди?
Катта талафот ва юзлаб қурбонларнинг олдини олишда поезд ходимларининг совуққонлиги ҳал қилувчи аҳамият касб этди:
Фавқулодда тормоз: Вазиятни дарҳол пайқаган машинист ва поезд кузатувчиси фавқулодда тормоз тизимини ишга тушириб, эшелонни кескин тўхтатишга муваффақ бўлган;
Вагонларни ажратиб ташлаш: Олов бутун поезд бўйлаб ёйилиб кетмаслиги учун ходимлар зудлик билан ёнаётган 4 та вагонни таркибнинг қолган соғлом қисмидан ажратиб (узиб) қўйишган. Бу эса бошқа вагонлардаги юзлаб йўловчилар ҳаётини асраб қолди.
Ёнғинга нима сабаб бўлди?
Воқеа жойига зудлик билан ўт ўчирувчилар бригадаси, қутқарув гуруҳлари ҳамда махсус тиббий ёрдам поезди етиб келди:
Дастлабки тахмин: Темир йўл расмийлари ёнғинга вагонларнинг электр тизимидаги қисқа туташув (короткое замыкание) сабаб бўлганини тахмин қилмоқда;
Текширувлар бошланди: Аланга тўлиқ бартараф этилган бўлиб, ҳодисанинг аниқ омилларини ўрганиш мақсадида махсус комиссия томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда;
Қўшимча поезд: Ёнғиндан омон қолган ва манзилига етиб бора олмаган йўловчилар учун темир йўл компанияси томонидан қўшимча махсус поезд ажратилиб, улар ўз манзилларига жўнатилди.
Изоҳлар 0
…