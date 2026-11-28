Хитойда робот-итлар учун 1 000 даража иссиқликка чидамли ҳимоя кийими яратилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойлик муҳандислар робот-итлар учун 1 000 даража Селсийгача бўлган иссиқликка чидамли, аерокосмик материаллардан тайёрланган махсус ҳимоя кийимини ишлаб чиқди.
- Сзянсу провинсиясининг Сучжоу шаҳридаги ёнғин-қутқарув бўлинмасида ўтказилган синовда робот олов ичида 10 дақиқа давомида шикастланмасдан ҳаракатланиб, ўзининг барқарорлигини намойиш этди.
Хитойлик муҳандислар робот-итларни 1 000 даража Цельсийгача бўлган ҳароратдан ҳимоя қила оладиган махсус кийим ишлаб чиқди. У билан жиҳозланган робот-ит олов ичида 10 дақиқа давомида ҳаракатланиб, синовдан муваффақиятли ўтди. Бу ҳақда Хитойнинг Science and Technology Daily нашри хабар берди.
Қайд этилишича, синов 25 ноябрь куни Цзянсу провинциясининг Сучжоу шаҳридаги ёнғин-қутқарув бўлинмасида ўтказилган. Тажриба давомида сомон, кўмир ва бензин ёрдамида кучли олов ҳосил қилиниб, махсус ҳимоя кийими кийдирилган робот-ит шу ҳудудга юборилган.
Робот олов ичида бемалол ҳаракатланган, йўналишини ўзгартирган ва маълум вақт бир жойда турган. 10 дақиқадан сўнг у оловдан шикастланмасдан чиққан. Синовдан кейин унинг ҳаракати барқарор қолган, батарея жойлашган қисмдаги ҳарорат тахминан 43 даража, бўғим моторларида эса 70 даража атрофида бўлган.
Ҳимоя кийими қандай ишлайди?
Мутахассислар ишлаб чиққан махсус кийимнинг қалинлиги атиги 5–6 миллиметрни ташкил этади. У бир нечта қатламдан иборат бўлиб, ташқи қисми оловга чидамли, ички қатламлари эса иссиқликни ўтказмаслик, ютиш ва қайтариш вазифасини бажаради.
Ушбу технологияни яратишда Хитойнинг «Чанчжэн-5» (Long March 5) ракета-ташувчиси учун ишлаб чиқилган аэрокосмик иссиқликдан ҳимоя материалларидан фойдаланилган.
Дастлабки синовларда робот-итнинг танаси ҳимояланган бўлса-да, резина оёқлари олов таъсирида ёна бошлаган. Шундан сўнг муҳандислар резина таркибига оловга чидамли ва иссиқликни қайтарувчи материалларни қўшиб, оёқ қисмини ҳам такомиллаштирган.
Робот-ит ёнғин пайтида қандай вазифаларни бажаради?
Махсус ҳимоя кийими билан жиҳозланган робот-ит нафақат юқори ҳароратга чидайди, балки қалин тутун орасида ҳам атроф-муҳитни кузатиш имкониятига эга. У лазерли тасвирлаш технологияси ёрдамида тутун ичидаги объектларни аниқлай олади.
Шунингдек, қурилма 5G алоқаси ва видеоузатишнинг захира тизими билан жиҳозланган. Ишлаб чиқувчилар маълумотига кўра, у 30 қаватдан баланд бинолар ичида ҳам масофадан бошқарилиши ва юқори сифатли тасвирларни узатиши мумкин.
Мутахассислар мазкур технология ёнғин ўчирувчилар бино ичига киришидан олдин олов манбасини аниқлаш, тутун босган ҳудудни текшириш ва ичида қолиб кетган одамларни топишда ёрдам беришини кутмоқда.
Лойиҳа муаллифлари бундай робот-итлар ёнғин ҳолатларининг тахминан 95 фоизида қўлланилиши мумкинлигини билдирган. Ҳимоя кийими учун ишлатиладиган материални оммавий ишлаб чиқаришга тайёрлаш ҳам режалаштирилган. Келгусида ундан ёнғин ўчирувчиларнинг махсус кийимларини тайёрлашда ҳам фойдаланиш имконияти кўриб чиқилмоқда.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…