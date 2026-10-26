Сербияда сиёсий сенсация: Вучич муддатидан олдинги сайловларда мағлубиятини тан олди

·42·Дунё
Сербияда сиёсий сенсация: Вучич муддатидан олдинги сайловларда мағлубиятини тан олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сербиянинг собиқ президенти Александр Вучич муддатидан олдин ўтказилган парламент сайловларида ўз сиёсий кучи мағлубиятга учраганини расман тан олди.
  • Дастлабки натижаларга кўра, «Талабалар протест рўйхати»
  • 135 та ўринни эгаллаб, парламентда мутлақ кўпчиликни қўлга киритди ва янги ҳукуматни шакллантириш имкониятига эга бўлди.
  • Александр Вучичнинг «Бирлашган Сербия» коалицияси эса 105 та мандат билан иккинчи ўринда қолди.

Сербия сиёсий майдонида кутилмаган ва тарихий бурилиш юз берди: мамлакатнинг собиқ президенти Александр Вучич муддатидан олдин ўтказилган парламент сайловларида ўз сиёсий кучи мағлубиятга учраганини расман тан олди. Бу ҳақда Сербиянинг нуфузли Nova ва Blic нашрларига таяниб «Страна» нашри хабар берди.

Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, сайловларда асосий мухолиф куч ҳисобланган «Талабалар протест рўйхати» (Студенческий протестный список) ишончли ғалаба қозониб, янги ҳукуматни шакллантириш имкониятига эга бўлмоқда.

«Биз ютқаздик»: Вучичдан очиқ ва кутилмаган баёнот

Александр Вучич сайлов участкалари ёпилганидан сўнг журналистлар олдида чиқиш қилиб, дастлабки манзарани яшириб ўтирмади:

  • Мағлубиятнинг тан олиниши: «Бизда ҳали якуний натижалар йўқ. Аммо дастлабки маълумотларга асосланиб айтадиган бўлсак, биз бу сайловларда ютқазганимиз аниқ бўлиб улгурди. “Талабалар протест рўйхати” ғалаба қозонди», — дея таъкидлади сиёсатчи;

  • Овоз бериш якунлари: Гарчи овозларни санаб чиқиш ишлари тўлиқ якунига етмаган бўлса-да, пешқадам ва ортда қолаётган кучлар ўртасидаги фарқни қисқартириш имконсиз экани тан олинди.

250 ўринли парламент: Мандатлар қандай тақсимланмоқда?

Сербия Скупштинасидаги (парламент) умумий 250 та депутатлик ўрни бўйича дастлабки тақсимот қуйидагича кўриниш олган:

  • «Талабалар протест рўйхати» — 135 ўрин: Мухолифат коалицияси парламентда мутлақ кўпчиликни қўлга киритиб, коалициясиз ҳам мустақил равишда қарорлар қабул қилиш ва ҳукумат тузиш ҳуқуқига эга бўлмоқда;

  • «Бирлашган Сербия» коалицияси — 105 ўрин: Сербия тараққиёт партияси атрофидаги ҳукмрон блок 105 та мандат билан иккинчи ўринда қолди;

  • Якуний протоколлар кутилмоқда: Расмий сайлов комиссияси ҳозирча якуний натижаларни эълон қилганича йўқ, аммо кучлар нисбати кескин ўзгариши кутилмаяпти.

Ушбу сайлов якунлари Сербиянинг ички сиёсатида ва Болқон минтақасидаги геосиёсий жараёнларда янги босқични бошлаб бериши мумкин.

Александр ВучичСербия парламенти сайловлариСкупштинаСербия тараққиёт партияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиВучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлди13 август 11:09«Россиянинг заифлашишини кутманг»: Вучич Европани сулҳ тузишга чақирди«Россиянинг заифлашишини кутманг»: Вучич Европани сулҳ тузишга чақирди10 август 10:52Зеленскийнинг Белградга кутилмаган ташрифи: Москва учун кучли сиёсий сигнал!Зеленскийнинг Белградга кутилмаган ташрифи: Москва учун кучли сиёсий сигнал!8 август 11:30Александар Вучич президентлик лавозимини бир неча ҳафтадан кейин тарк этишини айтдиАлександар Вучич президентлик лавозимини бир неча ҳафтадан кейин тарк этишини айтди28 июн 13:07Ўзбекистон ва Сербия президентлари Бокуда учрашдиЎзбекистон ва Сербия президентлари Бокуда учрашди18 май 22:59Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?9 сентябр 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди