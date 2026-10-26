Сербияда сиёсий сенсация: Вучич муддатидан олдинги сайловларда мағлубиятини тан олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сербиянинг собиқ президенти Александр Вучич муддатидан олдин ўтказилган парламент сайловларида ўз сиёсий кучи мағлубиятга учраганини расман тан олди.
- Дастлабки натижаларга кўра, «Талабалар протест рўйхати»
- 135 та ўринни эгаллаб, парламентда мутлақ кўпчиликни қўлга киритди ва янги ҳукуматни шакллантириш имкониятига эга бўлди.
- Александр Вучичнинг «Бирлашган Сербия» коалицияси эса 105 та мандат билан иккинчи ўринда қолди.
Сербия сиёсий майдонида кутилмаган ва тарихий бурилиш юз берди: мамлакатнинг собиқ президенти Александр Вучич муддатидан олдин ўтказилган парламент сайловларида ўз сиёсий кучи мағлубиятга учраганини расман тан олди. Бу ҳақда Сербиянинг нуфузли Nova ва Blic нашрларига таяниб «Страна» нашри хабар берди.
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, сайловларда асосий мухолиф куч ҳисобланган «Талабалар протест рўйхати» (Студенческий протестный список) ишончли ғалаба қозониб, янги ҳукуматни шакллантириш имкониятига эга бўлмоқда.
«Биз ютқаздик»: Вучичдан очиқ ва кутилмаган баёнот
Александр Вучич сайлов участкалари ёпилганидан сўнг журналистлар олдида чиқиш қилиб, дастлабки манзарани яшириб ўтирмади:
Мағлубиятнинг тан олиниши: «Бизда ҳали якуний натижалар йўқ. Аммо дастлабки маълумотларга асосланиб айтадиган бўлсак, биз бу сайловларда ютқазганимиз аниқ бўлиб улгурди. “Талабалар протест рўйхати” ғалаба қозонди», — дея таъкидлади сиёсатчи;
Овоз бериш якунлари: Гарчи овозларни санаб чиқиш ишлари тўлиқ якунига етмаган бўлса-да, пешқадам ва ортда қолаётган кучлар ўртасидаги фарқни қисқартириш имконсиз экани тан олинди.
250 ўринли парламент: Мандатлар қандай тақсимланмоқда?
Сербия Скупштинасидаги (парламент) умумий 250 та депутатлик ўрни бўйича дастлабки тақсимот қуйидагича кўриниш олган:
«Талабалар протест рўйхати» — 135 ўрин: Мухолифат коалицияси парламентда мутлақ кўпчиликни қўлга киритиб, коалициясиз ҳам мустақил равишда қарорлар қабул қилиш ва ҳукумат тузиш ҳуқуқига эга бўлмоқда;
«Бирлашган Сербия» коалицияси — 105 ўрин: Сербия тараққиёт партияси атрофидаги ҳукмрон блок 105 та мандат билан иккинчи ўринда қолди;
Якуний протоколлар кутилмоқда: Расмий сайлов комиссияси ҳозирча якуний натижаларни эълон қилганича йўқ, аммо кучлар нисбати кескин ўзгариши кутилмаяпти.
Ушбу сайлов якунлари Сербиянинг ички сиёсатида ва Болқон минтақасидаги геосиёсий жараёнларда янги босқични бошлаб бериши мумкин.
Изоҳлар 0
…