Президентликдан бош вазирликка: Вучич муддатидан олдин истеъфога чиқишини эълон қилди

·0·Дунё
Президентликдан бош вазирликка: Вучич муддатидан олдин истеъфога чиқишини эълон қилди

Сербия президенти Александр Вучич кутилмаганда давлат раҳбари лавозимини муддатидан олдин тарк этишга ва ҳукмрон Серб тараққиёт партияси (СПП) номидан бош вазирликка ўз номзодини қўйишга тайёр эканини эълон қилди. Расмий ваколат муддати 2027 йилда тугайдиган давлат раҳбарининг мазкур қарорини партия раҳбарияти якдиллик билан маъқуллаб, уни 25 октябрда ўтказилиши кутилаётган муддатидан олдинги парламент сайловларида ҳукумат раиси курсиси учун ягона номзод сифатида тасдиқлади.

«Агар қўллаб-қувватлансам, дастуримни тақдим этаман»: Вучичнинг режаси ва парламент тарқатилиши

Сербия сиёсий саҳнасидаги кутилмаган рокировка тафсилотлари ва келгуси босқичлар маълум бўлди:

  • Истеъфо шарти ва янги дастур: «Агар мен ҳукумат раиси лавозимига номзод бўлиш учун етарлича қўллов олсам, ўзимнинг аниқ ҳаракатлар дастуримни президентлик мандатимни якунлагач тақдим этаман», — дея баёнот берди Вучич;

  • Партиядан расмий тасдиқ: Ҳукмрон Серб тараққиёт партияси раҳбарияти йиғилиш ўтказиб, давлат раҳбарини бўлажак парламент сайловларида бош вазирлик лавозимига номзод сифатида расман маъқуллади;

  • Парламентнинг тарқатилиши ва сайлов санаси: Белгиланган режага асосан, сайловгача бўлган муддат ичида амалдаги парламент тарқатиб юборилади ва шундан сўнг 25 октябрь санасида бўлиб ўтадиган овоз бериш куни расман эълон қилинади.

2027 йилги мандат ва 90 кунлик муҳлат: Белграддаги сиёсий шахмат

Вучичнинг бу қарори Сербия қонунчилиги бўйича янги жараёнларни ишга туширади:

  • Муддатидан олдин бўшайдиган курс: Александр Вучичнинг амалдаги президентлик ваколати аслида 2027 йилгача давом этиши керак эди;

  • 90 кун ичида янги президент сайлови: Агар давлат раҳбари муддатидан олдин истеъфога чиқса, Сербия Конституциясига кўра, 90 кун ичида янги президентни сайлаш бўйича умумхалқ сайловлари ўтказилиши шарт бўлади;

  • Ҳокимият марказининг ўзгариши: Сербия бошқарув тизимида бош вазир ижро ҳокимиятининг асосий бошқарувчиси ҳисоблангани боис, ушбу қадам Вучичга давлат бошқарувини бевосита назорат қилишда давом этиш имконини беради.

Европа Иттифоқи йўли ва Москванинг оқлови

Сербиянинг геосиёсий йўналиши ва халқаро майдондаги муносабатлар ҳам диққат марказида бўлиб турибди:

  • Ислоҳотлар ва курс ўзгармаслиги: РИА Новости хабарига кўра, Вучич сайловлардан сўнг мамлакатнинг ҳозирги сиёсати давом этишини, Сербия Европа Иттифоқига аъзо бўлиш сари қатъий қадам ташлаб, тегишли ислоҳотларни амалга оширишини таъкидлади;

  • Лавровнинг баёноти: Россия Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров яқинда Белградда Владимир Зеленскийнинг қабул қилиниши масаласига тўхталиб, Сербия раҳбарини оқлади ва Вучич бу қадамни Европа Иттифоқи раҳбариятининг кучли босими остида ташлаганини маълум қилди.

Сизнингча, Александр Вучичнинг президентликдан бош вазирликка ўтиши Сербиянинг ташқи сиёсий мувозанатига қандай таъсир кўрсатади — Белград Ғарб ва Европа Иттифоқига янада яқинлашадими ёки Россия билан анъанавий дўстона алоқаларни сақлаб қола оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мисрда машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиМисрда машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиБугун, 10:39Москвада яширин музокара: Путин Трампнинг элчиларини Кремлда қабул қилдиМосквада яширин музокара: Путин Трампнинг элчиларини Кремлда қабул қилдиБугун, 10:34Истанбулда сирли фожиа: Серҳат Мустафа Қилич хонадонида жонсиз ҳолда топилдиИстанбулда сирли фожиа: Серҳат Мустафа Қилич хонадонида жонсиз ҳолда топилдиБугун, 10:20Ҳурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба бердиҲурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба бердиБугун, 10:01АҚШ Саудияга 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар сотмоқдаАҚШ Саудияга 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар сотмоқдаКеча, 19:36Трамп Эрон билан ҳарбий тўқнашув ва Ҳурмуз бўғози назорати ҳақида очиқ гапирдиТрамп Эрон билан ҳарбий тўқнашув ва Ҳурмуз бўғози назорати ҳақида очиқ гапирдиКеча, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди