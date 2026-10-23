Белградда 150 минг кишилик исён: Сербияда талабалар Вучич ҳокимиятига хавф солмоқда

·5·Дунё
Белградда 150 минг кишилик исён: Сербияда талабалар Вучич ҳокимиятига хавф солмоқда

Сербия пойтахти Белград кўчалари яна улкан намойишлар майдонига айланди. Муддатидан олдин ўтказиладиган ҳал қилувчи парламент сайловларига бир неча кун қолганда, мамлакат мухолифати ва норозилик ҳаракатлари томонидан ташкил этилган митингга 150 мингга яқин фуқаро йиғилди.

DW нашрининг AFP агентлигига таяниб хабар беришича, 22 октябрь куни бўлиб ўтган оммавий намойиш иштирокчилари амалдаги давлат раҳбари Александар Вучич режимига тўлиқ чек қўйишни талаб қилиб, сайловчиларни талабалар норозилиги негизида шаклланган янги сиёсий куч — «Талабалар рўйхати»ни қўллаб-қувватлашга чақирди.

Фожиадан бошланган икки йиллик тўлқин: Сайловга нима сабаб бўлди?

25 октябрга белгиланган навбатдан ташқари парламент сайловлари мамлакатда деярли икки йил давомида тўхтамаган кескин ижтимоий ва сиёсий инқироз маҳсулидир:

  • Нови-Саддаги ҳалокат: Ушбу кенг кўламли норозиликларнинг бошланишига 2024 йил ноябрида Нови-Сад шаҳридаги яқиндагина таъмирдан чиққан темирйўл вокзали томининг қулаб тушиши туртки бўлган эди;

  • 16 нафар қурбон ва коррупция: Ўшанда 16 кишининг умрига зомин бўлган мазкур фожианинг бош омили сифатида мустақил матбуот ва мухолифат давлат органларидаги юқори даражадаги коррупцияни кўрсатган эди;

  • Талабаларнинг саҳнага чиқиши: Тез орада бутун мамлакатни қамраб олган норозилик тўлқинининг марказига ёшлар ва талабалар айланди. Айнан уларнинг бирлашуви ортидан «Талабалар рўйхати» номли қудратли сиёсий блок вужудга келди.

«Профессионал сиёсатчилар йўқ»: «Талабалар рўйхати»нинг фарқи нимада?

Анъанавий партиялардан фарқли ўлароқ, ушбу янги тузилма алоҳида битта етакчига эга эмас:

  • Вакиллар таркиби: Ҳаракат рўйхатида тажрибали сиёсатчилар эмас, балки халқ ишончини қозонган олимлар, фуқаролик жамияти фаоллари ва таниқли жамоат арбоблари ўрин олган;

  • Мухолифатнинг бирлашиши: Сербия мухолифат партияларининг асосий қисми ўз амбицияларидан воз кечиб, сайлов пойгасидан чиқди ва ўз сайловчиларини айнан талабалар ҳаракатига овоз беришга даъват этди.

Сўровномалар шов-шуви: Талабалар Вучич партиясидан олдинда

«Янги серб сиёсий тафаккури» лойиҳаси ўтказган сўнгги ижтимоий тадқиқотлар мамлакатда сенсацион сиёсий ўзгариш юз бериши мумкинлигини кўрсатмоқда:

  • 20 октябрь сўрови: Қатнашчиларнинг 44,5 фоизи «Талабалар рўйхати»га овоз беришини маълум қилган. Президент Вучич таянадиган ҳукмрон Сербия тараққиётпарвар партиясини эса 42,7 фоиз респондент қўллаб-қувватлаган;

  • Барқарор ўсиш: Октябрь ойи бошидаги сўровда ҳам талабалар 44,4 фоизлик кўрсаткич билан ҳукмрон кучларни (41,7 фоиз) ортда қолдираётган эди.

Вучичнинг яширин режаси: Президентликдан Бош вазирликка қайтишми?

Норозилик намойишларининг бош талаби Александар Вучичнинг сиёсатдан бутунлай кетиши ҳисобланади. Бироқ экспертлар кутилмаган сценарий юз бериши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда:

  • Ҳокимиятда қолиш усули: Вучич аввалроқ давлат раҳбари лавозимини тарк этиши ҳақида баёнотлар берганига қарамай, парламент сайловларидан сўнг мамлакат Бош вазири курсисига ўтишни режалаштирмоқда;

  • Ўтмиш тажрибаси: Вучич 2014–2017 йилларда Сербия бош вазири бўлган, 2017 йилда президент бўлгач эса ҳукумат раҳбарлигини ўз партиядошларига топширган эди. Агар унинг партияси сайловда кўпчилик ўринни қўлга киритса, бу унинг ҳокимият чўққисида қолишини таъминлайди.

25 октябрь куни бўлиб ўтадиган ушбу тўқнашув нафақат Сербия, балки бутун Болқон минтақасининг келгуси сиёсий манзарасини белгилаб бериши кутилмоқда.

СербияАлександар ВучичТалабалар рўйхатиСербия парламент сайловлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?9 сентябр 11:54Японияда ҳақиқий ўқ отиши мумкин бўлган 16 минг ўйинчоқ қайтариб олинмоқдаЯпонияда ҳақиқий ўқ отиши мумкин бўлган 16 минг ўйинчоқ қайтариб олинмоқдаБугун 10:29Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқдаҒаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқдаБугун 09:50Ҳиндистонда оғир юк ташишга мажбурланган фил тўполон кўтарди: Олтин бут синди (видео)Ҳиндистонда оғир юк ташишга мажбурланган фил тўполон кўтарди: Олтин бут синди (видео)Бугун 08:56Хитойлик эркак 300 йиллик спортзал абонементига алдандиХитойлик эркак 300 йиллик спортзал абонементига алдандиКеча 22:48Америкалик талаба кўзи боғлиқ ҳолда Рубик кубигини йиғиб рекорд ўрнатдиАмерикалик талаба кўзи боғлиқ ҳолда Рубик кубигини йиғиб рекорд ўрнатдиКеча 17:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда