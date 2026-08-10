«Россиянинг заифлашишини кутманг»: Вучич Европани сулҳ тузишга чақирди
Сербия Президенти Александр Вучич Европани Россиянинг Украинадаги уруш сабаб бутунлай заифлашишини кутмасдан, можарода зудлик билан сулҳга эришишга чақирди. У Россия қўшинлари ҳолдан тойишини кутиш ва жанг майдонидаги кутилмаларга ортиқча умид боғлаш нотўғри эканини таъкидлади.
Сербия Президенти Александр Вучич Европа мамлакатларига юзланиб, Россиянинг Украинадаги уруш туфайли бутунлай ҳолдан тойишини ва заифлашишини кутиш нотўғри эканини таъкидлади.
Сербия раҳбари ушбу баёнотни «Axel Springer» медиа гуруҳи директорлар кенгаши раиси Матиас Дёпфнер олиб борган подкаст давомида билдириб ўтди.
«Россия қўшинлари ҳолдан тояди, деб ўйлаш хато»
Александр Вучич Европа сиёсатчиларининг жанг майдонидаги кутилмаларига реалистик нуқтаи назардан баҳо беришни сўради:
«Мен Россия қўшинларининг бутунлай ҳолдан тойганини кутмаган бўлардим. Биз кўриб турганимиздек, Россия Украинадаги ушбу уруш туфайли сезиларли даражада заифлашадиган муайян бир лаҳзани кутиш мантиқсиздир», — деди Вучич.
Ғарбнинг ҳарбий сценарийларига шубҳа билан қараган Сербия раҳбари Европани вазиятни янада кескинлаштирмасдан, зудлик билан Украинадаги можарода сулҳга эришиш учун барча саъй-ҳаракатларни амалга оширишга чақирди.
Зеленский билан учрашув ва позициянинг ўзгармаслиги
Эслатиб ўтамиз, 8 август куни Белградда Александр Вучич ва Украина Президенти Владимир Зеленский ўртасида музокаралар бўлиб ўтган эди.
Бироқ Сербия раҳбарининг таъкидлашича, Киев режими раҳбарининг Белградга қилган бу ташрифи унинг Украина атрофидаги можарога ва глобал вазиятга бўлган шахсий муносабати ҳамда позициясини асло ўзгартира олмаган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…