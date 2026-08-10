«Россиянинг заифлашишини кутманг»: Вучич Европани сулҳ тузишга чақирди

·103·Дунё
«Россиянинг заифлашишини кутманг»: Вучич Европани сулҳ тузишга чақирди
Қисқача

Сербия Президенти Александр Вучич Европани Россиянинг Украинадаги уруш сабаб бутунлай заифлашишини кутмасдан, можарода зудлик билан сулҳга эришишга чақирди. У Россия қўшинлари ҳолдан тойишини кутиш ва жанг майдонидаги кутилмаларга ортиқча умид боғлаш нотўғри эканини таъкидлади.

Сербия Президенти Александр Вучич Европа мамлакатларига юзланиб, Россиянинг Украинадаги уруш туфайли бутунлай ҳолдан тойишини ва заифлашишини кутиш нотўғри эканини таъкидлади.

Сербия раҳбари ушбу баёнотни «Axel Springer» медиа гуруҳи директорлар кенгаши раиси Матиас Дёпфнер олиб борган подкаст давомида билдириб ўтди.

«Россия қўшинлари ҳолдан тояди, деб ўйлаш хато»

Александр Вучич Европа сиёсатчиларининг жанг майдонидаги кутилмаларига реалистик нуқтаи назардан баҳо беришни сўради:

«Мен Россия қўшинларининг бутунлай ҳолдан тойганини кутмаган бўлардим. Биз кўриб турганимиздек, Россия Украинадаги ушбу уруш туфайли сезиларли даражада заифлашадиган муайян бир лаҳзани кутиш мантиқсиздир», — деди Вучич.

Ғарбнинг ҳарбий сценарийларига шубҳа билан қараган Сербия раҳбари Европани вазиятни янада кескинлаштирмасдан, зудлик билан Украинадаги можарода сулҳга эришиш учун барча саъй-ҳаракатларни амалга оширишга чақирди.

Зеленский билан учрашув ва позициянинг ўзгармаслиги

Эслатиб ўтамиз, 8 август куни Белградда Александр Вучич ва Украина Президенти Владимир Зеленский ўртасида музокаралар бўлиб ўтган эди.

Бироқ Сербия раҳбарининг таъкидлашича, Киев режими раҳбарининг Белградга қилган бу ташрифи унинг Украина атрофидаги можарога ва глобал вазиятга бўлган шахсий муносабати ҳамда позициясини асло ўзгартира олмаган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Александр ВучичВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаАксель Шпрингер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Денгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиДенгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиБугун, 13:30Сицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилдиСицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилдиБугун, 13:169 минг метр баландликда йўловчи самолёт эшигини очмоқчи бўлди9 минг метр баландликда йўловчи самолёт эшигини очмоқчи бўлдиБугун, 12:50Зеленскийнинг баёнотидан сўнг Приштинада Украина байроғи олиб ташландиЗеленскийнинг баёнотидан сўнг Приштинада Украина байроғи олиб ташландиБугун, 11:52«Украина йўқ қилиниш ёқасида»: АҚШ ҳарбий экспертининг шов-шувли баёноти«Украина йўқ қилиниш ёқасида»: АҚШ ҳарбий экспертининг шов-шувли баёнотиБугун, 11:04«Бу шахмат ўйини»: Трамп Эронни мағлуб этишнинг янги режасини очиқлади«Бу шахмат ўйини»: Трамп Эронни мағлуб этишнинг янги режасини очиқладиБугун, 10:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди