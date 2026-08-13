Вучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлди

·51·Дунё
Вучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлди
Қисқача

Александр Вучич ва Владимир Зеленский ўртасидаги яқинлашув Сербиянинг Европа Иттифоқи танқидини юмшатиш ва Украинага зарур Совет калибрли ўқ-дориларини етказиб бериш манфаатларига асосланган. Экспертлар Вучич бу алоқалар орқали Сербиядаги кутилаётган сайловлар олдидан Европа Иттифоқида таъсирини кучайтиришга уринаётганини айтмоқда.

Сербия Президенти Александр Вучич ҳамда Украина Президенти Владимир Зеленский ўртасидаги сўнгги муносабатлар халқаро сиёсатчилар ва дипломатлар эътиборини тортиб келмоқда. Politico нашри экспертларнинг таҳлилларига таянган ҳолда ушбу кутилмаган дипломатик яқинлашувнинг аслида қандай манфаатларга асосланганини очиқлади.

Мутахассисларнинг фикрича, бу алоқалар шунчаки рамзий сиёсий алоқа эмас, балки жуда муҳим ҳарбий, иқтисодий ва геосиёсий ҳисоб-китобларга таянади.

«Европа Иттифоқи танқидини юмшатиш ва сайлов олди тактикаси»

Гратс университетининг Жануби-Шарқий Европа тадқиқотлари маркази директори Флориан Бибернинг таъкидлашича, Вучич учун Киев билан алоқаларни мустаҳкамлаш, аввало, Брюссель (Европа Иттифоқи) олдидаги обрўни сақлаб қалиш учун зарур:

«Вучич келгуси ойларда Зеленский билан яқин ёки ҳеч бўлмаганда рамзий жиҳатдан самимий алоқалари туфайли Европа Иттифоқи томонидан камроқ танқидга дуч келишга умид қилмоқда. У бу орқали Сербиядаги кутилаётган сайловлар олдидан ЕИда маълум бир таъсир кучини шакллантиришга ҳаракат қиляпти», — дейди Бибер.

НАТО беролмаган қурол: Украина учун Сербия ўқ-дориларининг аҳамияти

Бироқ, ушбу яқинлашувнинг энг амалий ва муҳим томони мудофаа соҳасига бориб тақалади. Сербия ҳозирги кунда Украина армияси ишлатадиган эски Совет калибрли артиллерия тизимлари ва танклари учун жуда зарур бўлган ўқ-дориларни ишлаб чиқарадиган кам сонли мамлакатлардан биридир.

НАТО давлатлари бу турдаги ўқ-дориларни деярли ишлаб чиқармайди. Шу сабабли, Вучичнинг сиёсий позициясига қарамай, Киев учун Сербия билан ҳамкорлик ҳаёт-мамот масаласига айланган.

«Украина ҳозирги шароитда фақат ўзининг энг долзарб ва ҳаётий эҳтиёжларини ўйлашга мажбур. Бу вазиятда Вучич Киев учун ўта муҳим шерикдир», — дея қўшимча қилади эксперт.

Зеленскийнинг Белградга ташрифи ва Косово инқирози

Жорий йилнинг 8 августь куни Владимир Зеленский Белградга расмий ташриф билан келди. Вучич меҳмонни шахсан кутиб олди, шундан сўнг раҳбарлар ўртасида олий даражадаги музокаралар бўлиб ўтди. Ташриф якунида Сербия раҳбари Украинанинг «ҳудудий яхлитлиги»ни яна бир бор очиқ қўллаб-қувватлади.

Бироқ ташрифнинг энг шов-шувли лаҳзаси Зеленскийнинг Косово масаласидаги позицияси бўлди:

  • Сербияни қўллаш: Украина раҳбари Белграднинг Косово суверенитети бўйича позициясини расман ҳимоя қилди.

  • Приштинанинг кескин муносабати: Бу баёнотдан сўнг Приштина марказида 2022 йилдан бери турган улкан «Украина учун озодлик» баннери дарҳол олиб ташланди. Косово ташқи ишлар вазири Глаук Конжуфка Зеленскийнинг бу қароридан чуқур афсусда эканини билдирди.

Энг камда 500 млн долларлик савдо ва эркин савдо битими

Ҳарбий-сиёсий ҳамкорликдан ташқари, Белград ва Киев иқтисодий муносабатларни ҳам жадал ривожлантирмоқда. Вучичнинг маълум қилишича, икки мамлакат ўртасидаги товар айланмаси аллақачон 500 миллион долларга етган.

Учрашувдан сўнг Сербия раҳбари келажакда Украина билан эркин савдо шартномаси тузилиши мумкинлигини ҳам истисно этмади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Александр ВучичВладимир ЗеленскийСербияУкраинаЕвропа Иттифоқи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Массачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиМассачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиБугун, 11:34Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Бугун, 11:33АҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилдиАҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилдиБугун, 11:04«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...Бугун, 10:55Хитой ҳакерлари Тайваннинг ядро ва энергетика тизимларини бузиб кирди!Хитой ҳакерлари Тайваннинг ядро ва энергетика тизимларини бузиб кирди!Бугун, 10:51Хитойлик олимлар ўзини-ўзи тиклай оладиган “тирик” тўқима яратдиХитойлик олимлар ўзини-ўзи тиклай оладиган “тирик” тўқима яратдиБугун, 10:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди