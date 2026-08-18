16 кун очлик эълон қилган фаол шифохонада намойишини якунлади

·0·Дунё
16 кун очлик эълон қилган фаол шифохонада намойишини якунлади

Ҳиндистоннинг шарқий Жаркханд штатида фаоллардан бири 16 кун давом этган очлик намойишини якунлади. Ҳукумат намойишчиларнинг баҳсли ишга қабул қилиш имтиҳонини бекор қилиш талабини қабул қилди.

Шу билан бирга, намойиш иштирокчилари бошқа ишга қабул қилиш имтиҳонларида ҳам қоидабузарликлар содир этилгани ҳақидаги гумонларни текшириш учун Ҳиндистоннинг бош тергов органи иш бошламагунича, кўча намойишларини тўхтатмаслигини маълум қилди.

Намойишларнинг асосий иштирокчиларидан бири Девендра Натх Махто акцияни штат вазирлари иштирокида якунлади. У соғлиғи ёмонлашгани сабабли ўтган ҳафта Ранчи шаҳридаги шифохонага ётқизилган эди.

Норозиликлар 25 июль куни давлат ишига кириш имтиҳонларида қоидабузарликлар бўлгани ҳақидаги даъволар ва тизимни ислоҳ қилиш талаби билан бошланган.

Ҳиндистонда давлат ишлари барқарорлик ва ишончли даромад туфайли жуда талабгир. Ҳар йили миллионлаб инсонлар давлат лавозимлари учун имтиҳон топширади ва кўпчилик махсус тайёрлов курсларида ўқийди.

Бироқ бир қатор имтиҳонларда саволлар олдиндан тарқатилгани ва номзодлар адолатсиз усуллардан фойдалангани ҳақида даъволар билдирилган. Ишга қабул жараёни эса баъзан бир неча йилга чўзилади.

Жаркханддаги норозиликлар ўтган ойда дастлабки давлат хизмати имтиҳони натижалари эълон қилингач бошланган. Айрим номзодлар интернетда тарқалган жавоб варақалари натижалар манипуляция қилинган бўлиши мумкинлигига шубҳа уйғотганини айтган.

Бу воқеалар Деҳлидаги йирик намойишлардан кейин юз берди. У ердаги норозиликлар якунида федерал таълим вазири истеъфога чиққан ва Жаркханд ҳукуматига босим кучайган эди.

Штат ҳукумати дастлабки имтиҳонни бекор қилишга рози бўлди ва Жиноий тергов департаменти — CID текшируви бошланди. Бир неча киши, жумладан, Жаркханд Давлат хизмати комиссияси раҳбари ҳам ҳибсга олинди.

Бироқ намойишчилар JSSC-CGL имтиҳонини ҳам бекор қилиш ва мамлакат Марказий тергов бюроси — CBI томонидан текширув ўтказилишини талаб қилди.

Душанба куни кечқурун бош вазир Ҳемант Сорен ушбу имтиҳон ҳам бекор қилинишини маълум қилди.

Бош вазир CID тергови давомида «кўплаб ҳайратланарли фактлар аниқланаётгани»ни айтди, аммо қўшимча тафсилот бермади.

Сорен, шунингдек, тендер асосида имтиҳонларни ўтказган хусусий TDPL компанияси ташкил этган барча имтиҳонлар бекор қилиниши ва 2014 йилдан буёнги ишга қабул имтиҳонлари текширилишини маълум қилди.

Агар қоидабузарликлар аниқланса, бу имтиҳонлардан ўтиб, давлат ишларига қабул қилинган номзодларнинг тақдири ҳозирча номаълум. Шунингдек, штат имтиҳон тизимини ислоҳ қилиш бўйича таклифлар тайёрлайдиган махсус қўмита тузилади. Ҳукумат қарори Ранчидаги намойишчилар томонидан қувонч билан кутиб олинди. Улар стадионда рақсга тушиб, байрам қилди.

Шунга қарамай, айрим фаоллар CBI текшируви эълон қилинмагунча акцияларни давом эттиришини билдирди.

«Бу талабимиз бажарилмагунча, биз бу ердан кетмаймиз», — деди талабалар фаоли Равиндра Пасван ANI ахборот агентлигига.

Норозиликлар Жаркханд Мукти Морча, Конгресс ва бошқа партиялардан тузилган ҳукуматга босимни кучайтирди. Мухолифатдаги Бош вазир Нарендра Модининг BJP партияси эса намойишчиларни қўллаб-қувватлади.

Айни пайтда хабарларга кўра, JSSC-CGL имтиҳонини бекор қилиш қарори ушбу синовдан муваффақиятли ўтиб, аллақачон давлат ишларида фаолият бошлаган номзодлар орасида ҳам норозилик уйғотган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олиндиШри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олиндиБугун, 17:23 Марказий Осиёда сунъий ёмғир технологияси синовдан ўтказилмоқда Марказий Осиёда сунъий ёмғир технологияси синовдан ўтказилмоқдаБугун, 16:42Каян аёллари нега бўйинларига ҳалқа тақади?Каян аёллари нега бўйинларига ҳалқа тақади?Бугун, 16:26Йўлбарс фотоқопқонни “ўғирлаб” кетди (видео)Йўлбарс фотоқопқонни “ўғирлаб” кетди (видео)Бугун, 16:00Хитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уландиХитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уландиБугун, 15:16Келинлик либосида қамоқхонага борган аёлнинг никоҳи нега қолдирилди?Келинлик либосида қамоқхонага борган аёлнинг никоҳи нега қолдирилди?Бугун, 15:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди