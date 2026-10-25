Францияда оммавий намойишларнинг янги тўлқини бошланди: шаҳарларда тўқнашувлар

·12·Дунё
Францияда оммавий намойишларнинг янги тўлқини бошланди: шаҳарларда тўқнашувлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсияда ҳукумат сиёсатига қарши 400 мингдан ортиқ одам иштирокида кенг кўламли норозилик намойишлари бошланди.
  • Клермон-Ферран шаҳрида намойишчилар ва полиция ўртасида шиддатли тўқнашувлар юз берди.
  • Тартибни сақлаш учун мамлакат бўйлаб 70 минг нафар полициячи, вертолётлар ва зирҳли техникалар сафарбар этилди.
  • Хавфсизлик нуқтайи назаридан Париждаги Лувр, Орсе, Пикассо музейлари ҳамда «Гран-Пале» кўргазма мажмуаси ўз фаолиятини вақтинча тўхтатди.

Франция бўйлаб ижтимоий ва сиёсий кескинликнинг янги ва кенг қамровли тўлқини бошланди. Мамлакат бўйлаб 400 мингдан зиёд намойишчилар кўчаларга чиқиб, ҳукумат сиёсатига қарши норозилик билдирмоқда.

Вазият айниқса йирик шаҳарларда кескин тус олди: Клермон-Ферран шаҳрида намойишчилар билан полиция ўртасида тўғридан-тўғри шиддатли тўқнашувлар қайд этилди. Тартибсизликлар хавфи сабабли пойтахт Париждаги дунёга машҳур маданий масканлар ўз эшикларини муддатидан олдин ёпишга мажбур бўлди.

Францияда оммавий намойишларнинг янги тўлқини бошланди: шаҳарларда тўқнашувлар

70 минг полициячи, вертолётлар ва зирҳли техника

Франция расмийлари кенг кўламли талон-торож ва ўт қўйишларнинг олдини олиш мақсадида мисли кўрилмаган хавфсизлик чораларини ишга солди:

  • Улкан хавфсизлик кучлари: Reuters агентлиги берган маълумотларга кўра, тартибни сақлаш учун бутун мамлакат бўйича 70 000 нафар полициячи ва жандармлар сафарбар этилди;

  • Махсус техникалар жанг шайлигида: Тартибсизликларни бартараф этиш учун вертолётлар, оғир зирҳли автомашиналар ҳамда сув пуркагич махсус техникалар намойиш ўчоқларига олиб келинди;

  • Клермон-Феррандаги тўқнашувлар: Шаҳар марказларида оломонни тарқатиш вақтида полиция махсус воситаларни қўллашга мажбур бўлмоқда.

Францияда оммавий намойишларнинг янги тўлқини бошланди: шаҳарларда тўқнашувлар

Парижда маданий ҳаёт тўхтади: Машҳур музейлар ёпиқ

Хавфсизликка туғилган таҳдид ва тартибсизликлар сабабли Франциянинг энг нуфузли туризм ва маданият марказлари ўз фаолиятини вақтинча тўхтатди:

  • Лувр ва Орсе музейлари: Миллионлаб сайёҳлар ташриф буюрадиган бош дурдоналар — Лувр ва Орсе музейлари эшикларига қулф осилди;

  • Пикассо ва Гран-Пале: Пикассо музейи ҳамда «Гран-Пале» (Grand Palais) кўргазма мажмуаси ҳам меҳмонларни қабул қилишни тўхтатиб, фавқулодда хавфсизлик режимига ўтказилди.

Мамлакат бўйлаб норозилик ҳаракатлари тобора авж олиб бораётгани сабабли, вазиятнинг янада кескинлашиш хавфи юқорилигича қолмоқда.

ФранцияКлермон-ФерранЛувр музейиОрсе музейи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда кескинлик кучайди: Эйфель минораси ва Лувр музейи хавф остида қолмоқдаФранцияда кескинлик кучайди: Эйфель минораси ва Лувр музейи хавф остида қолмоқда19 октябр 14:539 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябр 10:22АҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликларАҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликлар17 сентябр 20:58Макрон оммавий тартибсизликлар ортидан фавқулодда видеомурожаат билан чиқмоқдаМакрон оммавий тартибсизликлар ортидан фавқулодда видеомурожаат билан чиқмоқда18 октябр 22:23Нарх-наво ва ёқилғи инқирози Париж ва Марселни ларзага солдиНарх-наво ва ёқилғи инқирози Париж ва Марселни ларзага солди18 октябр 12:4916 кун очлик эълон қилган фаол шифохонада намойишини якунлади16 кун очлик эълон қилган фаол шифохонада намойишини якунлади18 август 19:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди