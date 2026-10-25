Францияда оммавий намойишларнинг янги тўлқини бошланди: шаҳарларда тўқнашувлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсияда ҳукумат сиёсатига қарши 400 мингдан ортиқ одам иштирокида кенг кўламли норозилик намойишлари бошланди.
- Клермон-Ферран шаҳрида намойишчилар ва полиция ўртасида шиддатли тўқнашувлар юз берди.
- Тартибни сақлаш учун мамлакат бўйлаб 70 минг нафар полициячи, вертолётлар ва зирҳли техникалар сафарбар этилди.
- Хавфсизлик нуқтайи назаридан Париждаги Лувр, Орсе, Пикассо музейлари ҳамда «Гран-Пале» кўргазма мажмуаси ўз фаолиятини вақтинча тўхтатди.
Франция бўйлаб ижтимоий ва сиёсий кескинликнинг янги ва кенг қамровли тўлқини бошланди. Мамлакат бўйлаб 400 мингдан зиёд намойишчилар кўчаларга чиқиб, ҳукумат сиёсатига қарши норозилик билдирмоқда.
Вазият айниқса йирик шаҳарларда кескин тус олди: Клермон-Ферран шаҳрида намойишчилар билан полиция ўртасида тўғридан-тўғри шиддатли тўқнашувлар қайд этилди. Тартибсизликлар хавфи сабабли пойтахт Париждаги дунёга машҳур маданий масканлар ўз эшикларини муддатидан олдин ёпишга мажбур бўлди.
70 минг полициячи, вертолётлар ва зирҳли техника
Франция расмийлари кенг кўламли талон-торож ва ўт қўйишларнинг олдини олиш мақсадида мисли кўрилмаган хавфсизлик чораларини ишга солди:
Улкан хавфсизлик кучлари: Reuters агентлиги берган маълумотларга кўра, тартибни сақлаш учун бутун мамлакат бўйича 70 000 нафар полициячи ва жандармлар сафарбар этилди;
Махсус техникалар жанг шайлигида: Тартибсизликларни бартараф этиш учун вертолётлар, оғир зирҳли автомашиналар ҳамда сув пуркагич махсус техникалар намойиш ўчоқларига олиб келинди;
Клермон-Феррандаги тўқнашувлар: Шаҳар марказларида оломонни тарқатиш вақтида полиция махсус воситаларни қўллашга мажбур бўлмоқда.
Парижда маданий ҳаёт тўхтади: Машҳур музейлар ёпиқ
Хавфсизликка туғилган таҳдид ва тартибсизликлар сабабли Франциянинг энг нуфузли туризм ва маданият марказлари ўз фаолиятини вақтинча тўхтатди:
Лувр ва Орсе музейлари: Миллионлаб сайёҳлар ташриф буюрадиган бош дурдоналар — Лувр ва Орсе музейлари эшикларига қулф осилди;
Пикассо ва Гран-Пале: Пикассо музейи ҳамда «Гран-Пале» (Grand Palais) кўргазма мажмуаси ҳам меҳмонларни қабул қилишни тўхтатиб, фавқулодда хавфсизлик режимига ўтказилди.
Мамлакат бўйлаб норозилик ҳаракатлари тобора авж олиб бораётгани сабабли, вазиятнинг янада кескинлашиш хавфи юқорилигича қолмоқда.
Изоҳлар 0
…