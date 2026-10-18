Макрон оммавий тартибсизликлар ортидан фавқулодда видеомурожаат билан чиқмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсия бўйлаб яшаш харажатларининг кескин ошиши ва ёқилғи нархининг кўтарилиши сабабли юзага келган кенг кўламли норозиликлар ортидан давлат раҳбари Эмманюэль Макрон халққа видеомурожаат йўллашини маълум қилди.
- 17 октябр куни мамлакат бўйлаб 550 мингдан 800 минггача намойишчи кўчаларга чиққан бўлиб, уларнинг аксарияти ҳуқуқ-тартибот идоралари билан тўқнашувларга олиб келди.
Франция бўйлаб яшаш харажатлари кескин ошгани ва ёқилғи нархи кўтарилгани сабабли авж олган кенг кўламли норозилик намойишлари ва тартибсизликлар ортидан давлат раҳбари Эммануэль Макрон халққа шошилинч видеомурожаат йўллашини эълон қилди.
Нуфузли Le Monde нашрининг Елисей саройига таяниб хабар беришича, президентнинг расмий чиқиши маҳаллий вақт билан соат 20:00 га (Москва вақти билан 21:00 га) белгиланган.
Намойишчилар сони: 550 мингдан 800 минггача
17 октябрь куни Франциянинг деярли барча йирик ҳудудларида, айниқса пойтахт Парижда оммавий чиқишлар бўлиб ўтди:
Иштирокчилар сони бўйича баҳс: Акция ташкилотчилари кўчаларга 800 мингдан зиёд намойишчи чиққанини таъкидламоқда;
Ички ишлар вазирлиги ҳисоботи: Франция ИИВ эса мамлакат бўйича намойишларда жами 550 минг киши иштирок этганини расман маълум қилди;
Асосий сабаблар: Аҳолининг оммавий норозилигига ёқилғи маҳсулотлари нархининг шиддат билан ўсиши ҳамда кундалик ҳаёт даражасининг сезиларли пасайиши туртки бўлди.
Тўқнашувлар, талончилик ва 1,8 минг кишининг ҳибсга олиниши
Бир қатор йирик шаҳарларда дастлаб тинч бошланган митинглар тез орада ҳуқуқ-тартибот идоралари билан очиқ тўқнашувларга ва тартибсизликларга айланиб кетди:
1800 киши қамоққа олинди: Франция Ички ишлар вазири Лоран Нуньез бутун мамлакат бўйлаб жами 1,8 минг нафар (1800 киши) тартиббузар ҳибсга олинганини расман тасдиқлади;
Қатъий жазо чоралари: Вазир ҳукумат погромлар, кўчалардаги вайронгарчиликлар ва мародёрлик ҳолатларида қатнашган барча шахсларни аниқлаб, қонун олдида жавобгарликка тортиш ниятида қатъий эканини билдирди.
Елисей саройидан кутилаётган мурожаат Францияда давом этаётган ижтимоий ва иқтисодий инқирозни юмшатиш ҳамда зўравонликларни тўхтатиш бўйича ҳукуматнинг янги компромисс чораларини эълон қилиши мумкинлиги билан жаҳон ҳамжамияти диққат марказида турибди.
Изоҳлар 0
…