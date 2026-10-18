Макрон оммавий тартибсизликлар ортидан фавқулодда видеомурожаат билан чиқмоқда

·46·Дунё
Макрон оммавий тартибсизликлар ортидан фавқулодда видеомурожаат билан чиқмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсия бўйлаб яшаш харажатларининг кескин ошиши ва ёқилғи нархининг кўтарилиши сабабли юзага келган кенг кўламли норозиликлар ортидан давлат раҳбари Эмманюэль Макрон халққа видеомурожаат йўллашини маълум қилди.
  • 17 октябр куни мамлакат бўйлаб 550 мингдан 800 минггача намойишчи кўчаларга чиққан бўлиб, уларнинг аксарияти ҳуқуқ-тартибот идоралари билан тўқнашувларга олиб келди.

Франция бўйлаб яшаш харажатлари кескин ошгани ва ёқилғи нархи кўтарилгани сабабли авж олган кенг кўламли норозилик намойишлари ва тартибсизликлар ортидан давлат раҳбари Эммануэль Макрон халққа шошилинч видеомурожаат йўллашини эълон қилди.

Нуфузли Le Monde нашрининг Елисей саройига таяниб хабар беришича, президентнинг расмий чиқиши маҳаллий вақт билан соат 20:00 га (Москва вақти билан 21:00 га) белгиланган.

Намойишчилар сони: 550 мингдан 800 минггача

17 октябрь куни Франциянинг деярли барча йирик ҳудудларида, айниқса пойтахт Парижда оммавий чиқишлар бўлиб ўтди:

  • Иштирокчилар сони бўйича баҳс: Акция ташкилотчилари кўчаларга 800 мингдан зиёд намойишчи чиққанини таъкидламоқда;

  • Ички ишлар вазирлиги ҳисоботи: Франция ИИВ эса мамлакат бўйича намойишларда жами 550 минг киши иштирок этганини расман маълум қилди;

  • Асосий сабаблар: Аҳолининг оммавий норозилигига ёқилғи маҳсулотлари нархининг шиддат билан ўсиши ҳамда кундалик ҳаёт даражасининг сезиларли пасайиши туртки бўлди.

Тўқнашувлар, талончилик ва 1,8 минг кишининг ҳибсга олиниши

Бир қатор йирик шаҳарларда дастлаб тинч бошланган митинглар тез орада ҳуқуқ-тартибот идоралари билан очиқ тўқнашувларга ва тартибсизликларга айланиб кетди:

  • 1800 киши қамоққа олинди: Франция Ички ишлар вазири Лоран Нуньез бутун мамлакат бўйлаб жами 1,8 минг нафар (1800 киши) тартиббузар ҳибсга олинганини расман тасдиқлади;

  • Қатъий жазо чоралари: Вазир ҳукумат погромлар, кўчалардаги вайронгарчиликлар ва мародёрлик ҳолатларида қатнашган барча шахсларни аниқлаб, қонун олдида жавобгарликка тортиш ниятида қатъий эканини билдирди.

Елисей саройидан кутилаётган мурожаат Францияда давом этаётган ижтимоий ва иқтисодий инқирозни юмшатиш ҳамда зўравонликларни тўхтатиш бўйича ҳукуматнинг янги компромисс чораларини эълон қилиши мумкинлиги билан жаҳон ҳамжамияти диққат марказида турибди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Тўхтатиб қолиш режаси»: Макрон БМТ саммитида Трампга Украина бўйича босим ўтказмоқчи«Тўхтатиб қолиш режаси»: Макрон БМТ саммитида Трампга Украина бўйича босим ўтказмоқчи22 сентябр 15:59Макрон ноқулай вазиятда: Эрдўғоннинг рафиқаси қўлини ўптирмади (видео)Макрон ноқулай вазиятда: Эрдўғоннинг рафиқаси қўлини ўптирмади (видео)8 июл 15:45Макрон Ереванда югурди: кутилмаган видео тармоқларни портлатдиМакрон Ереванда югурди: кутилмаган видео тармоқларни портлатди4 май 14:07Макрон ва Пашинян кечки овқатда мусиқий чиқиш орқали эътибор марказида бўлдиМакрон ва Пашинян кечки овқатда мусиқий чиқиш орқали эътибор марказида бўлди5 май 13:41Макрон Россия, АҚШ ва Хитой раҳбарларини Европага рақобатчи кучлар сифатида таърифладиМакрон Россия, АҚШ ва Хитой раҳбарларини Европага рақобатчи кучлар сифатида таърифлади25 апрел 13:01Ҳиндистонда даҳшатли фожиа: Юк машинаси зиёратчиларни босиб кетдиҲиндистонда даҳшатли фожиа: Юк машинаси зиёратчиларни босиб кетдиБугун 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда