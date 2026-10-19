Францияда кескинлик кучайди: Эйфель минораси ва Лувр музейи хавф остида қолмоқда

·52·Дунё
Францияда кескинлик кучайди: Эйфель минораси ва Лувр музейи хавф остида қолмоқда

Францияда кенг кўламли норозилик намойишлари ортидан мамлакатнинг йирик шаҳарларида вазият кескинлашгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Маълумотларга кўра, кўчаларга 800 мингдан ортиқ киши чиққан. Айрим ҳудудларда намойишлар тартибсизликларга айланиб, савдо объектларига зарар етказилмоқда.

Хабарларда Hermès, Louis Vuitton, Guerlain ва Apple каби машҳур брендлар дўконлари намойишчилар томонидан вайрон қилингани айтилмоқда. Лимогес шаҳрида эса тарихий шаҳар ҳокимияти биносига ўт қўйилгани ҳақида маълумотлар тарқалган.

Франция пойтахти Парижда намойишчилар ва ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари ўртасида тўқнашувлар юз бераётгани, айрим кўчаларда баррикадалар пайдо бўлаётгани билдирилмоқда.

Шунингдек, ижтимоий тармоқлар ва айрим хабарларда намойишчилар Франциянинг машҳур диққатга сазовор жойлари — Эйфель минораси ҳамда Лувр музейи томон йўл олишни режалаштираётгани таъкидланган. Бироқ ушбу объектларга бевосита хавф туғилгани ҳақидаги маълумотларни алоҳида тасдиқлаш талаб этилади.

Норозиликлар бошқа Европа давлатларида ҳам кузатилаётгани айтилмоқда. Жумладан, Италиянинг Милан шаҳрида қарийб 5 минг киши намойишга чиққани ҳақида хабар берилган.

Францияда норозиликПарижЭйфель минорасиЛувр музейи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёл ходимлар можароси ортидан Эйфель қайта очилдиАёл ходимлар можароси ортидан Эйфель қайта очилди8 сентябр 17:33Эйфель минорасида ишловчи “номаҳрам” аёллар минорадан четлатилдиЭйфель минорасида ишловчи “номаҳрам” аёллар минорадан четлатилди8 сентябр 14:27“Қироллар бўлмасин!”: АҚШда Трамп сиёсатига қарши оммавий намойишлар бошланди (видео)“Қироллар бўлмасин!”: АҚШда Трамп сиёсатига қарши оммавий намойишлар бошланди (видео)Бугун 15:19Эквадордаги черковда ибодат вақтида кутилмаган фожиа: руҳоний хоч қулашидан ҳалок бўлдиЭквадордаги черковда ибодат вақтида кутилмаган фожиа: руҳоний хоч қулашидан ҳалок бўлдиБугун 15:13Дастурчининг ғалати ғояси: DOOM қаҳрамонининг соғлиғи бувисининг юрак уришига боғландиДастурчининг ғалати ғояси: DOOM қаҳрамонининг соғлиғи бувисининг юрак уришига боғландиБугун 14:3927 октябрдаги Исроил сайловларининг кутилмаган сценарийлари27 октябрдаги Исроил сайловларининг кутилмаган сценарийлариБугун 14:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда