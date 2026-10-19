Францияда кескинлик кучайди: Эйфель минораси ва Лувр музейи хавф остида қолмоқда
Францияда кенг кўламли норозилик намойишлари ортидан мамлакатнинг йирик шаҳарларида вазият кескинлашгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Маълумотларга кўра, кўчаларга 800 мингдан ортиқ киши чиққан. Айрим ҳудудларда намойишлар тартибсизликларга айланиб, савдо объектларига зарар етказилмоқда.
Хабарларда Hermès, Louis Vuitton, Guerlain ва Apple каби машҳур брендлар дўконлари намойишчилар томонидан вайрон қилингани айтилмоқда. Лимогес шаҳрида эса тарихий шаҳар ҳокимияти биносига ўт қўйилгани ҳақида маълумотлар тарқалган.
Франция пойтахти Парижда намойишчилар ва ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари ўртасида тўқнашувлар юз бераётгани, айрим кўчаларда баррикадалар пайдо бўлаётгани билдирилмоқда.
Шунингдек, ижтимоий тармоқлар ва айрим хабарларда намойишчилар Франциянинг машҳур диққатга сазовор жойлари — Эйфель минораси ҳамда Лувр музейи томон йўл олишни режалаштираётгани таъкидланган. Бироқ ушбу объектларга бевосита хавф туғилгани ҳақидаги маълумотларни алоҳида тасдиқлаш талаб этилади.
Норозиликлар бошқа Европа давлатларида ҳам кузатилаётгани айтилмоқда. Жумладан, Италиянинг Милан шаҳрида қарийб 5 минг киши намойишга чиққани ҳақида хабар берилган.
Изоҳлар 0
…