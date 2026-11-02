Францияда АҚШ ва Исроил байроқлари оёқости қилиниб, ёқиб юборилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 31 октябр куни Франсиянинг Лион шаҳрида ўтказилган оммавий намойишлар чоғида бир гуруҳ ёшлар АҚШ ва ISROил байроқларини оёқости қилиб, ёқиб юборди.
- Ушбу воқеа таълим тизимидаги муаммолар, инфляция ва яшаш харажатларининг ошиши сабабли бошланган умуммиллий норозиликлар фонида юз берди.
2026 йилнинг 31 октябрь куни Франциянинг Лион шаҳрида жиддий резонанс уйғотган ҳодиса юз берди. Мактаб ўқувчилари ва талабаларнинг оммавий чиқишлари давомида бир гуруҳ намойишчилар АҚШ ва Исроил давлат байроқларини оёқ ости қилиб, сўнгра уларни ёқиб юборишди.
Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган видеокадрларда Лион шаҳридаги «Жан-Масе» (Jean-Macé) трамвай бекатининг шиша томига чиқиб олган ниқобли ёшлар дастлаб ҳар икки давлат рамзларини топтагани, кейин эса уларга ўт қўйгани акс этган. Бекат атрофида тўпланган кўп минг сонли оломон эса бу ҳаракатларни олқишлар билан кутиб олиб, Исроилга қарши кескин шиорларни илгари сурган.
Таълим муаммоларидан оммавий ғалоёнгача: Норозиликларнинг асл сабаби нимада?
Лиондаги ушбу сиёсий кўринишдаги чиқиш аслида бир неча ҳафтадан бери давом этаётган ижтимоий инқирознинг давоми ҳисобланади:
Мактаблардаги талаблар (Сентябрь охири): Норозилик ҳаракатлари дастлаб лицей ва мактаб ўқувчилари томонидан бошланган эди. Улар таълим муассасаларига ажратилаётган маблағнинг камлиги, ўқитувчиларнинг кескин етишмовчилиги ҳамда синфларда ўқувчилар сони меъёрдан ҳаддан ташқари кўплигига қарши чиқишган;
Ижтимоий ва сиёсий кучларнинг қўшилиши: Кейинчалик инфляция, яшаш харажатларининг кескин қимматлашуви сабабли норозиликлар умумиллий миқёсга чиқди. Касаба уюшмалари, талабалар, турли сиёсий партиялар ва мигрантлар ҳаракатга қўшилди. Лиондаги байроқ ёқиш ҳолати ҳам касаба уюшмалари ташкил этган катта юриш чоғида юз берди;
320 мингдан ортиқ намойишчи: Франция Ички ишлар вазирлигининг расмий маълумотларига кўра, ўша дам олиш кунларида мамлакат бўйлаб 320 мингдан зиёд киши кўчаларга чиққан. Бир қатор йирик шаҳарларда акциялар полиция билан жиддий тўқнашувларга ва тартибсизликларга айланиб кетган.
Ушбу ҳодиса Францияда ички ижтимоий-иқтисодий норозиликлар тобора кескин геосиёсий ва мафкуравий тус олаётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…