Францияда АҚШ ва Исроил байроқлари оёқости қилиниб, ёқиб юборилди (видео)

·85·Дунё
Францияда АҚШ ва Исроил байроқлари оёқости қилиниб, ёқиб юборилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026 йил 31 октябр куни Франсиянинг Лион шаҳрида ўтказилган оммавий намойишлар чоғида бир гуруҳ ёшлар АҚШ ва ISROил байроқларини оёқости қилиб, ёқиб юборди.
  • Ушбу воқеа таълим тизимидаги муаммолар, инфляция ва яшаш харажатларининг ошиши сабабли бошланган умуммиллий норозиликлар фонида юз берди.

2026 йилнинг 31 октябрь куни Франциянинг Лион шаҳрида жиддий резонанс уйғотган ҳодиса юз берди. Мактаб ўқувчилари ва талабаларнинг оммавий чиқишлари давомида бир гуруҳ намойишчилар АҚШ ва Исроил давлат байроқларини оёқ ости қилиб, сўнгра уларни ёқиб юборишди.

Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган видеокадрларда Лион шаҳридаги «Жан-Масе» (Jean-Macé) трамвай бекатининг шиша томига чиқиб олган ниқобли ёшлар дастлаб ҳар икки давлат рамзларини топтагани, кейин эса уларга ўт қўйгани акс этган. Бекат атрофида тўпланган кўп минг сонли оломон эса бу ҳаракатларни олқишлар билан кутиб олиб, Исроилга қарши кескин шиорларни илгари сурган.

Таълим муаммоларидан оммавий ғалоёнгача: Норозиликларнинг асл сабаби нимада?

Лиондаги ушбу сиёсий кўринишдаги чиқиш аслида бир неча ҳафтадан бери давом этаётган ижтимоий инқирознинг давоми ҳисобланади:

  • Мактаблардаги талаблар (Сентябрь охири): Норозилик ҳаракатлари дастлаб лицей ва мактаб ўқувчилари томонидан бошланган эди. Улар таълим муассасаларига ажратилаётган маблағнинг камлиги, ўқитувчиларнинг кескин етишмовчилиги ҳамда синфларда ўқувчилар сони меъёрдан ҳаддан ташқари кўплигига қарши чиқишган;

  • Ижтимоий ва сиёсий кучларнинг қўшилиши: Кейинчалик инфляция, яшаш харажатларининг кескин қимматлашуви сабабли норозиликлар умумиллий миқёсга чиқди. Касаба уюшмалари, талабалар, турли сиёсий партиялар ва мигрантлар ҳаракатга қўшилди. Лиондаги байроқ ёқиш ҳолати ҳам касаба уюшмалари ташкил этган катта юриш чоғида юз берди;

  • 320 мингдан ортиқ намойишчи: Франция Ички ишлар вазирлигининг расмий маълумотларига кўра, ўша дам олиш кунларида мамлакат бўйлаб 320 мингдан зиёд киши кўчаларга чиққан. Бир қатор йирик шаҳарларда акциялар полиция билан жиддий тўқнашувларга ва тартибсизликларга айланиб кетган.

Ушбу ҳодиса Францияда ички ижтимоий-иқтисодий норозиликлар тобора кескин геосиёсий ва мафкуравий тус олаётганини кўрсатмоқда.

ЛионФранциянамойишларижтимоий инқироз
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳайвонларда учрайдиган вирус илк бор одамда аниқландиҲайвонларда учрайдиган вирус илк бор одамда аниқланди22 октябр 17:29Исроил–Туркия таранглиги: Сурияда янги хавфли сценарий пайдо бўлди...Исроил–Туркия таранглиги: Сурияда янги хавфли сценарий пайдо бўлди...22 август 17:55Аҳмад аш-Шараа махфий келишувлар ва хорижий базаларни тозалаш тафсилотларини фош қилдиАҳмад аш-Шараа махфий келишувлар ва хорижий базаларни тозалаш тафсилотларини фош қилди23 сентябр 13:05Саудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортдиСаудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортди14 октябр 23:05Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?30 сентябр 13:19Туркия Интерполдан Нетаняҳуга нисбатан «қизил билдиришнома» чиқаришни сўрамоқдаТуркия Интерполдан Нетаняҳуга нисбатан «қизил билдиришнома» чиқаришни сўрамоқда22 август 17:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда