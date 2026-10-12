Озарбайжонда мактаб формаси талаблари сабаб оммавий норозиликлар ва ҳибслар бошланди

·44·Дунё
Озарбайжонда мактаб формаси талаблари сабаб оммавий норозиликлар ва ҳибслар бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Озарбайжонда мактабларда ҳижоб кийишга чекловлар жорий этилиши ортидан оммавий норозиликлар ва ҳибслар бошланди.
  • Вазирлар Маҳкамасининг янги мактаб формаси стандарти диний бош кийимларни дунёвий таълим қоидаларига зид деб баҳолаши сабабли, 12 октябр куни Боку шаҳридаги 69-мактаб олдида ота-оналар ва ўқувчилар намойиш ўтказди.

Озарбайжоннинг қатор ҳудудларида мактабларда ҳижоб ва диний рўмоллар ўрашга нисбатан амалда жорий этилган қатъий чекловлар ортидан кескин ижтимоий эътирозлар ва оммавий намойишлар бошланиб кетди. 12 октябрь куни маҳаллий ҳамда хорижий нашрлар тарқатган хабарларга кўра, Вазирлар Маҳкамасининг ягона мактаб формасига оид янги стандарти жамиятда улкан баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди.

Ҳужжатда «ҳижоб» сўзи тўғридан-тўғри тилга олинмаган бўлса-да, мактаб маъмуриятларига тасдиқланган форма талабларига қатъий риоя қилиш топширилган ва ҳар қандай диний бош кийим дунёвий таълим қоидаларига зид деб баҳоланмоқда.

Ҳукумат позицияси: Дунёвийлик ва ижтимоий тенглик

Мамлакат расмийлари қабул қилинган янги тартиб ва талабларни қуйидаги омиллар билан изоҳламоқда:

  • Дунёвий таълим тамойили: Ҳукумат давлатнинг дунёвий моҳиятини сақлаб қолиш ва таълим жараёнида диний рамзларга йўл қўймасликни бош мезон сифатида кўрсатмоқда;

  • Фарқларни камайтириш: Мактаб ичида болалар орасидаги ижтимоий, диний ва этник тафовутларни юмшатиш ҳамда барча ўқувчиларга бир хил муҳит яратиш мақсад қилинган.

Эътирозлар, дарсларни бойкот қилиш ва тартибсизликлар

Чекловларга қарши норозилик айниқса пойтахт ҳудудларида кескин тус олди:

  • Бокудаги мактаб қаршисида намойишлар: Бокунинг Балахани шаҳарчасидаги 69-мактаб атрофида вазият ўта кескинлашди. Ота-оналар ва ўқувчилар «Ҳижоб — таълим олишга тўсиқ эмас!» шиорлари билан кўчаларга чиқишди;

  • Оммавий бойкот: Дарсларга киритилмаган қизларга бирдамлик билдириш мақсадида юзлаб ўқувчилар мактабга боришни тўхтатиб, бойкот эълон қилди;

  • Ўқитувчиларга қўйилган талаб: Чекловлар педагогларга ҳам таъсир қилди — рўмол ўраган муаллималардан бошларини очиш ёки ўз хоҳиши билан ишдан кетиш талаб қилинди;

  • Зўравонликлар ва ёқиб юборилган машина: Айрим туманларда норозиликлар тўқнашувларга айланди — намойишчилар мактаб биноларини босиб олишга уринди, мактаблардан бирининг ҳовлисида директорнинг автомобили ёқиб юборилди.

37 нафар ҳибс, интернетдаги узилишлар ва Конституция баҳси

Ҳуқуқ-тартибот органлари намойишларга қарши тезкор чораларни ишга солди:

  • Ички ишлар вазирлиги баёноти: Озарбайжон ИИВ жамоат тартибини қўпол равишда бузиш моддаси бўйича жиноят иши қўзғатилганини ҳамда 37 киши ушланиб, қамоққа олинганини маълум қилди;

  • Интернетдаги чекловлар: Вазиятнинг кескинлашуви фонида мамлакат ҳудудида интернет ва оммабоп ижтимоий тармоқлар фаолиятида кенг кўламли узилишлар кузатилди;

  • Конституцион ҳуқуқлар: Ислоҳотга қарши чиқаётган фаоллар ва ота-оналар янги чекловлар Озарбайжон Конституциясининг бепул таълим олиш ва виждон эркинлигини кафолатловчи 25, 42 ва 48-моддаларини бузаётганини таъкидламоқда.

Ҳозирча Озарбайжон Фан ва таълим вазирлиги ҳеч қандай ён бериш ёки муроса ҳақида баёнот бергани йўқ, таълим муассасалари атрофидаги кескинлик эса сақланиб қолмоқда.

ОзарбайжонҳижобВазирлар МаҳкамасиБойкот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бокуда ҳижоб сабаб ишдан кетган устозини ўқувчилар кўз ёш билан кузатдиБокуда ҳижоб сабаб ишдан кетган устозини ўқувчилар кўз ёш билан кузатдиКеча 14:18Ҳиндистонда 600 йиллик масжид бузилишига қарши исён: Полиция газ ва таёқ ишлатди (видео)Ҳиндистонда 600 йиллик масжид бузилишига қарши исён: Полиция газ ва таёқ ишлатди (видео)30 сентябр 10:1414 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди14 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди26 сентябр 10:11АҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликларАҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликлар17 сентябр 20:5816 кун очлик эълон қилган фаол шифохонада намойишини якунлади16 кун очлик эълон қилган фаол шифохонада намойишини якунлади18 август 19:14Банк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шувБанк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шув20 август 23:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди