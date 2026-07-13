Dollar exchange rate projected to decline on July 14
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• Universalbank — 12,070 soums.
• Asakabank — 12,100 soums.
The dollar exchange rate effective for July 14 is projected to decrease by approximately 24–25 soums. This was reported by the Bankir Telegram channel.
Best rates for selling dollars to banks:
• Universalbank — 12,070 soums.
• Anorbank — 12,060 soums.
• Garantbank — 12,060 soums.
• Trastbank — 12,060 soums.
Best rates for buying dollars from banks:
• Asakabank — 12,100 soums.
• Asia Alliance Bank — 12,100 soums.
• Xalq Banki — 12,110 soums.
• Agrobank — 12,120 soums.
Rates may change throughout the day. Please visit the banks' official websites for the exact rate.
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