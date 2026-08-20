The dollar exchange rate is expected to rise on August 21
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• Asia Alliance Bank — 11 795 soums.
• Anor Bank — 11 850 soums.
The dollar exchange rate effective on August 21 is expected to rise by 45–46 soums. This was reported by the Bankir Telegram channel.
The best rates for selling dollars to banks:
• Asia Alliance Bank — 11 795 soums.
• Anor Bank — 11 790 soums.
• Invest Finance Bank — 11 790 soums.
• NBU — 11 790 soums.
• UniversalBank — 11 790 soums.
The best rates for buying dollars from banks:
• Anor Bank — 11 850 soums.
• Invest Finance Bank — 11 850 soums.
• UniversalBank — 11 850 soums.
• KapitalBank — 11 850 soums.
The exchange rate may change during the day. Visit the banks’ official websites for the exact rate.
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