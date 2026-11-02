Dep. A Coruna vs Osasuna: Lineups and Live Text Commentary

·2·Sport
Dep. A Coruna vs Osasuna: Lineups and Live Text Commentary

La Liga: Dep. A Coruna vs Osasuna. Kick-off: 3 November, 01:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Dep. A Coruna starting lineup: 13. Roman L., 2. Altimira A., 15. Loureiro M., 20. Gimenez J. (captain), 12. Quagliata G., 11. Mella D., 16. Amatucci L., 21. Soriano M., 10. Hernandez Y., 19. Lusimi Cruz, 32. Nsongo B.

Dep. A Coruna substitutes: 17. Angelino, 18. Asp J., 7. Aubameyang P., 37. Carrillo N., 3. Comas A., 25. Fernandez A., 23. Navarro X., 4. Noubi L., 14. Rodriguez R., 33. Sanchez K., 24. Traore A., 8. Villares Yanez D.

Dep. A Coruna head coach: Hidalgo A.

Osasuna starting lineup: 1. Herrera S., 19. Rosier V., 22. Boyomo F., 24. Catena A., 23. Bretones A., 7. Moncayola J. (captain), 8. Munoz I., 16. Gomez M., 18. Moro R., 17. Budimir A., 21. Dubasin J.

Osasuna substitutes: 27. Arguibide I., 11. Barja K., 26. Echegoyen M., 13. Fernandez A., 14. Garcia R., 9. Garcia R., 29. Osambela A., 31. Rafa, 15. Rico D., 35. Santos U., 6. Torro L., 48. Yeboah R.

Osasuna head coach: Arrasate J.

Dep. A CorunaOsasunaLa Liga
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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