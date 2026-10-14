Slovan Bratislava vs Stuttgart: Lineups and Live Text Commentary

·28·Sport
Slovan Bratislava vs Stuttgart: Lineups and Live Text Commentary

Champions League: Slovan Bratislava vs Stuttgart. Kick-off: 15 October, 00:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Slovan Bratislava starting lineup: 71. Takac D., 28. Blackman C., 12. Bajric K., 15. Markovic S., 57. Cruz S., 20. Mustafic A., 3. Pokorny P., 11. Barseghyan T., 70. Martinez C., 21. Camara S., 99. Sporar A. (captain).

Slovan Bratislava substitutes: 49. Camara S., 13. Cerepkai R., 8. Gajdos A., 5. Ibrahim R., 77. Ignatenko D., 2. Kozlovsky S., 10. Marcelli N., 29. Maros A., 88. Matsuoka D., 1. Popovic A., 6. Wimmer K., 14. Yirajang A.

Slovan Bratislava head coach: Toure Y.

Stuttgart starting lineup: 1. Bredlow F., 4. Vagnoman J., 29. Jeltsch F., 24. Chabot J., 3. Hendriks R., 21. Promel G., 6. Stiller A., 11. El Khannouss B., 26. Undav D. (captain), 10. Fuhrich C., 17. Pejcinovic D.

Stuttgart substitutes: 22. Assignon L., 9. Demirovic E., 33. Funk M., 14. Jaquez L., 16. Karazor A., 18. Leweling J., 44. Sauer L., 41. Seimen D., 47. Spalt Y.

Stuttgart head coach: Hoeness S.

Live report LIVE
7
Josha Vagnoman (Stuttgart) clearly held back his opponent to prevent him from getting the ball, and the referee blew the whistle for a foul.
7
Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) passes the ball into the center, but the defender stays alert and clears the danger.
5
Atakan Karazor (Stuttgart) tried to head it in after a corner kick, but failed to direct it on target, sending it over the crossbar.
5
Stuttgart is awarded a corner kick.
3
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) found himself in a shooting position, created space for himself and tried his luck from distance. His dangerous shot towards the left post was brilliantly saved by Fabian Bredlow!
1
Suleyman Kaba (Slovan Bratislava) delivered a dangerous cross into the penalty area, but Fabian Bredlow claimed the ball.
1
Unbelievable, today's match is just starting right now.
00:00
Finally the players are coming out onto the pitch! Stuttgart will kick off.
00:00
Let us introduce the referee for today's match, Irfan Peljto.
00:00
The starting lineups have already been announced and you can check them out in the lineups section.
00:00
Hello to all football fans, we are here to bring you the live commentary of this match and cover all the most interesting and important moments. We'll make sure you don't miss a thing, just sit back and enjoy.
Slovan BratislavaStuttgartChampions League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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