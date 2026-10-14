Slovan Bratislava vs Stuttgart: Lineups and Live Text Commentary
Champions League: Slovan Bratislava vs Stuttgart. Kick-off: 15 October, 00:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Slovan Bratislava starting lineup: 71. Takac D., 28. Blackman C., 12. Bajric K., 15. Markovic S., 57. Cruz S., 20. Mustafic A., 3. Pokorny P., 11. Barseghyan T., 70. Martinez C., 21. Camara S., 99. Sporar A. (captain).
Slovan Bratislava substitutes: 49. Camara S., 13. Cerepkai R., 8. Gajdos A., 5. Ibrahim R., 77. Ignatenko D., 2. Kozlovsky S., 10. Marcelli N., 29. Maros A., 88. Matsuoka D., 1. Popovic A., 6. Wimmer K., 14. Yirajang A.
Slovan Bratislava head coach: Toure Y.
Stuttgart starting lineup: 1. Bredlow F., 4. Vagnoman J., 29. Jeltsch F., 24. Chabot J., 3. Hendriks R., 21. Promel G., 6. Stiller A., 11. El Khannouss B., 26. Undav D. (captain), 10. Fuhrich C., 17. Pejcinovic D.
Stuttgart substitutes: 22. Assignon L., 9. Demirovic E., 33. Funk M., 14. Jaquez L., 16. Karazor A., 18. Leweling J., 44. Sauer L., 41. Seimen D., 47. Spalt Y.
Stuttgart head coach: Hoeness S.
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