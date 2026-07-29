Starlink officially launches in Iraq: tariffs and prices revealed

SpaceX, im Besitz von Elon Musk, hat sein Satelliten-Internetnetzwerk Starlink in der Republik Irak offiziell gestartet. Laut Ixbt.com bietet dieser Schritt der Bevölkerung des Landes die Möglichkeit, sich mit einem Highspeed-Globalnetzwerk zu verbinden, das völlig unabhängig von traditioneller Verkabelung ist, und spielt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Qualität der digitalen Kommunikation in der Region. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ein Screenshot des neuen Abdeckungsgebiets im Irak und der offiziellen Service-Seite wurde zuerst von dem bekannten Insider Sawyer Merritt veröffentlicht. Demnach steht irakischen Nutzern ab sofort der spezielle Residential-Tarif für den Heimgebrauch zur Verfügung, der Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbps ermöglichen kann.

Verbindungspreise und Gerätekosten

Für diejenigen, die den neuen Dienst nutzen möchten, beträgt der monatliche Abonnementpreis 131.500 irakische Dinar, was etwa 100 USD entspricht. Darüber hinaus wird das für den Netzwerkanschluss erforderliche Starlink V4-Geräteset auf 525.000 irakische Dinar beziffert.

Die Umsetzung dieses Projekts wurde erst möglich, nachdem die irakischen Behörden SpaceX im Juni 2026 eine offizielle Lizenz für den Betrieb im Land erteilt hatten. Dies gewährleistet den legalen und stabilen Betrieb des Dienstes.

Globales Wachstum und Zukunftspläne

Starlink ist ein massives globales Satellitennetzwerk, das entwickelt wurde, um überall auf der Erde Breitband-Highspeed-Internetkonnektivität bereitzustellen. Derzeit sind über zehntausend Starlink-Satelliten erfolgreich in der Erdumlaufbahn im Einsatz.

Die Zahl der Abonnenten, die diesen Dienst weltweit nutzen, hat bereits 12 Millionen überschritten, und das System deckt 160 Länder weltweit ab. Das Unternehmen plant, seine Kapazitäten weiter auszubauen, einschließlich des Starts der nächsten Generation von V3-Satelliten ins All mit Starship, der für 2026 geplant ist.