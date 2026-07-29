Starlink officially launches in Iraq: tariffs and prices revealed

·38·Technology
Starlink officially launches in Iraq: tariffs and prices revealed

SpaceX, im Besitz von Elon Musk, hat sein Satelliten-Internetnetzwerk Starlink in der Republik Irak offiziell gestartet. Laut Ixbt.com bietet dieser Schritt der Bevölkerung des Landes die Möglichkeit, sich mit einem Highspeed-Globalnetzwerk zu verbinden, das völlig unabhängig von traditioneller Verkabelung ist, und spielt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Qualität der digitalen Kommunikation in der Region. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ein Screenshot des neuen Abdeckungsgebiets im Irak und der offiziellen Service-Seite wurde zuerst von dem bekannten Insider Sawyer Merritt veröffentlicht. Demnach steht irakischen Nutzern ab sofort der spezielle Residential-Tarif für den Heimgebrauch zur Verfügung, der Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbps ermöglichen kann.

Verbindungspreise und Gerätekosten

Für diejenigen, die den neuen Dienst nutzen möchten, beträgt der monatliche Abonnementpreis 131.500 irakische Dinar, was etwa 100 USD entspricht. Darüber hinaus wird das für den Netzwerkanschluss erforderliche Starlink V4-Geräteset auf 525.000 irakische Dinar beziffert.

Die Umsetzung dieses Projekts wurde erst möglich, nachdem die irakischen Behörden SpaceX im Juni 2026 eine offizielle Lizenz für den Betrieb im Land erteilt hatten. Dies gewährleistet den legalen und stabilen Betrieb des Dienstes.

Globales Wachstum und Zukunftspläne

Starlink ist ein massives globales Satellitennetzwerk, das entwickelt wurde, um überall auf der Erde Breitband-Highspeed-Internetkonnektivität bereitzustellen. Derzeit sind über zehntausend Starlink-Satelliten erfolgreich in der Erdumlaufbahn im Einsatz.

Die Zahl der Abonnenten, die diesen Dienst weltweit nutzen, hat bereits 12 Millionen überschritten, und das System deckt 160 Länder weltweit ab. Das Unternehmen plant, seine Kapazitäten weiter auszubauen, einschließlich des Starts der nächsten Generation von V3-Satelliten ins All mit Starship, der für 2026 geplant ist.

StarlinkSpaceXIraqInternetTechnology
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

CATL Surpasses Major Automakers in ProfitabilityCATL Surpasses Major Automakers in ProfitabilityToday, 13:51Li Auto Comments on Visual Incident and Malfunction in Parking LotLi Auto Comments on Visual Incident and Malfunction in Parking LotToday, 13:29China Begins Mass Production of Its First Domestic OLED ChipsChina Begins Mass Production of Its First Domestic OLED ChipsToday, 12:59SpaceX Begins Operation to Retrieve Starship Prototype from Indian OceanSpaceX Begins Operation to Retrieve Starship Prototype from Indian OceanToday, 12:24Telegram Founder Pavel Durov Placed on International Wanted ListTelegram Founder Pavel Durov Placed on International Wanted ListToday, 11:23Mark Zuckerberg: Artificial intelligence must be open to everyoneMark Zuckerberg: Artificial intelligence must be open to everyoneToday, 10:25
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Hyper-realistic Humanoid Robot Sales Begin in China: Prices Up to $146,000
Hyper-realistic Humanoid Robot Sales Begin in China: Prices Up to $146,000
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design