iPhone 18 series: new price list
As of November 28, 2026, the prices for the iPhone DUO, iPhone 18 Pro, and iPhone 18 Pro Max models have been updated. Below are the prices for the devices based on storage capacity, color, and SIM card configuration.
iPhone DUO
• 256 GB: $2699
• 512 GB: $3199
• 1 TB: $4999
• 2 TB: $6199
eSIM + eSIM version
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: $1519
• 256 GB, Glacier: $1519
• 256 GB, Black: $1529
• 256 GB, Burgundy: $1529
• 512 GB: $1799
• 1 TB: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: $1719
• 256 GB, Silver: $1719
• 256 GB, Glacier: $1719
• 256 GB, Burgundy: $1689
• 512 GB, Black: $1979
• 512 GB, Silver: $1999
• 512 GB, Glacier: $1999
• 512 GB, Burgundy: $1979
• 1 TB: $2599
SIM + eSIM version
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: $1579
• 256 GB, Glacier: $1579
• 256 GB, Black: $1619
• 256 GB, Burgundy: $1569
• 512 GB: $1849
• 1 TB: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: $1749
• 256 GB, Black: $1739
• 256 GB, Silver: $1749
• 256 GB, Burgundy: $1759
• 512 GB, Black: $1999
• 512 GB, Silver: $2019
• 512 GB, Burgundy: $1999
• 512 GB, Glacier: $2019
• 1 TB, Black: $2729
• 1 TB, Burgundy: $2729
• 1 TB, Glacier: $2749
• 1 TB, Silver: $2999
Prices are subject to daily change.
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