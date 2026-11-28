As of November 28, 2026, the prices for the iPhone DUO, iPhone 18 Pro, and iPhone 18 Pro Max models have been updated. Below are the prices for the devices based on storage capacity, color, and SIM card configuration.

iPhone DUO

• 256 GB: $2699

• 512 GB: $3199

• 1 TB: $4999

• 2 TB: $6199

eSIM + eSIM version

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: $1519

• 256 GB, Glacier: $1519

• 256 GB, Black: $1529

• 256 GB, Burgundy: $1529

• 512 GB: $1799

• 1 TB: $2799