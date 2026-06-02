Precisión a nivel de micras: piezas de Lada probadas en laboratorio 3D

·45·Auto
Precisión a nivel de micras: piezas de Lada probadas en laboratorio 3D

Cada pieza de los vehículos Lada se somete a una inspección digital. En este proceso, el modelo virtual se compara con el producto real hasta las desviaciones microscópicas. En la planta de AvtoVAZ, el control de calidad de las piezas se ha elevado al nivel de mediciones digitales de alta precisión. Así lo informa Ixbt.com .

Cada pieza se crea primero como un modelo matemático, que luego sirve de base para la producción. La inspección final se lleva a cabo en un laboratorio 3D, donde se verifica la conformidad del producto con el diseño original con precisión de micras. La tarea principal del laboratorio consiste en controlar la geometría de los elementos de la carrocería y estructurales.

Los especialistas verifican qué tan bien coinciden los parámetros reales de las piezas con los planos de ingeniería y los modelos digitales, asegurando la estabilidad de la calidad en la producción en serie. Se toman muestras de cada lote para su inspección: aproximadamente tres piezas para la producción en serie y hasta diez para nuevos proyectos.

Cada producto pasa por entre 80 y 300 puntos de control, y el proceso en sí puede durar de 20 a 90 minutos según la complejidad. El equipo del laboratorio permite registrar desviaciones de hasta centésimas e incluso milésimas de milímetro. Cabe destacar que todo el sistema de medición funciona con software local.

LadaAvtoVAZTecnologíaIndustria AutomotrizControl de Calidad
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nuevo Lada Niva Legend presentado: Motor más potente y suspensión actualizadaHoy, 08:24Siemens se convierte en socio de los Autocar Awards 2026Hoy, 07:56El nuevo propietario de Westfield planea abrir una fábrica en AlemaniaHoy, 06:00Leapmotor B05: Nuevo coche eléctrico con 480 km de autonomía y precio asequibleHoy, 05:57Alianza entre Stellantis y JLR: Nueva estrategia para el mercado estadounidenseHoy, 04:58¿Qué coche se produjo más en Uzbekistán en cuatro meses?Hoy, 04:49
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Auto noticias

El Papa sube a un nuevo coche eléctrico, las acciones de Ferrari caen (vídeo)
Una marca famosa planea fabricar automóviles en Uzbekistán
BYD presenta su nuevo modelo crossover insignia Hiace 08
La tercera generación del BYD Yuan Plus se presentará el 21 de mayo
Presentado el pick-up blindado Rezvani Fortress de 850 CV
Zeekr ya no es líder: se anuncian los coches más inteligentes de China
Hongqi Guoya: Un sedán de lujo que compite con el Mercedes-Maybach S-Class
La demanda de camionetas RAM en Rusia se dispara: el volumen de ventas creció un 121 por ciento