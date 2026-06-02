Precisión a nivel de micras: piezas de Lada probadas en laboratorio 3D

Cada pieza de los vehículos Lada se somete a una inspección digital. En este proceso, el modelo virtual se compara con el producto real hasta las desviaciones microscópicas. En la planta de AvtoVAZ, el control de calidad de las piezas se ha elevado al nivel de mediciones digitales de alta precisión. Así lo informa Ixbt.com .

Cada pieza se crea primero como un modelo matemático, que luego sirve de base para la producción. La inspección final se lleva a cabo en un laboratorio 3D, donde se verifica la conformidad del producto con el diseño original con precisión de micras. La tarea principal del laboratorio consiste en controlar la geometría de los elementos de la carrocería y estructurales.

Los especialistas verifican qué tan bien coinciden los parámetros reales de las piezas con los planos de ingeniería y los modelos digitales, asegurando la estabilidad de la calidad en la producción en serie. Se toman muestras de cada lote para su inspección: aproximadamente tres piezas para la producción en serie y hasta diez para nuevos proyectos.

Cada producto pasa por entre 80 y 300 puntos de control, y el proceso en sí puede durar de 20 a 90 minutos según la complejidad. El equipo del laboratorio permite registrar desviaciones de hasta centésimas e incluso milésimas de milímetro. Cabe destacar que todo el sistema de medición funciona con software local.