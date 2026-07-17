Una joven buscada por sus padres vivió a su lado durante 35 años

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Una joven buscada por sus padres vivió a su lado durante 35 años

En China, una joven que desapareció hace 35 años se reunió con su verdadera familia tras una larga búsqueda. Lo más sorprendente es que durante todos esos años vivió a solo 100 metros de distancia de sus padres, en la calle de al lado. Así lo informó el medio Mothership .

Según los informes, Suy Nin, de 37 años, Suy Nin desapareció en 1991 en un mercado de Nanning, en la región autónoma de Guangxi. En aquel entonces, su familia vivía alquilada en la zona y su padre vendía productos alimenticios en el mercado.

Se informa que el día de su desaparición, su padre le dio un poco de dinero a su hija de dos años para que fuera a comprar un panecillo a una tienda cercana. Sin embargo, la pequeña se perdió y terminó en el gran mercado mayorista. Allí, una vendedora la vio y, al darse cuenta de que la niña estaba perdida, intentó localizar a sus padres mediante un altavoz. A pesar de todos los esfuerzos, nadie apareció.

Después de eso, la mujer china llevó a la niña a su casa y la crió como si fuera su propia hija. Mientras tanto, los padres biológicos de la joven permanecieron en Nanning durante varios años más, trabajando en el mismo mercado y viviendo en la calle vecina. Lamentablemente, aunque el padre de Suy Nin buscó a su hija toda su vida, falleció hace unos años sin haber podido reencontrarse con ella.

Más tarde, tras mudarse a la ciudad de Debao con su familia adoptiva, Suy Nin comenzó a buscar a sus padres biológicos por su cuenta. El 7 de julio, se registró en un servicio especializado en la búsqueda de personas desaparecidas y, pocas horas después, su hermana la contactó.

Tras esto, las hermanas se realizaron pruebas de ADN que confirmaron su parentesco. Así, Suy Nin tuvo la dicha de reunirse con su madre y su hermana tras 35 años de separación.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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