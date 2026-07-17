En China, una nuera golpea a su suegra y le rompe cuatro costillas

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En China, una nuera golpea a su suegra y le rompe cuatro costillas

Una disputa familiar en la ciudad china de Jiaxing tuvo graves consecuencias. Acusada de no prestar suficiente atención a sus nietos, una suegra resultó gravemente herida tras ser atacada por su nuera.

South China Morning Post según la información, debido a que la pareja trabajaba en ciudades diferentes, dejaron a sus dos hijos al cuidado de la abuela. No se ha revelado la edad exacta de los niños.

El conflicto comenzó después de que uno de los niños le dijera a su madre a través de una cámara de seguridad que no se sentía bien. El niño afirmó que la abuela se había negado a tomarle la temperatura.

Preocupada por la noticia, la madre tomó inmediatamente un tren para llegar a casa de su suegra. Durante la conversación, la suegra dijo que era difícil criar a los niños y que ella misma tenía un fuerte dolor de muelas. Su nuera le propuso llevarla al hospital, pero la mujer se negó, afirmando que quería salir a encontrarse con su amante.

Después de esto, la nuera, enfurecida, se abalanzó sobre su suegra. Como resultado, la mujer sufrió heridas en la cara y se le rompieron cuatro costillas.

Se informa que este no es el primer conflicto entre la nuera y la suegra por la falta de cuidado hacia los niños.

El hijo de la familia, Xiao, defendió a su esposa y acusó a su madre de anteponer su vida personal a la de los niños. Sin embargo, su hermana no estuvo de acuerdo con esta opinión. Ella dijo que Shen había trabajado duro durante muchos años para criar a sus hijos con un salario bajo y les había brindado una ayuda financiera de más de 100.000 yuanes.

Shen declaró que no asumirá la obligación de cuidar permanentemente a sus nietos. Tras el ataque, también perdió temporalmente la capacidad de trabajar.

El abogado Ma Junjie señaló que se podría abrir un caso penal contra la nuera por el delito de causar lesiones corporales intencionales. Si se demuestra su culpabilidad, podría enfrentar una pena de hasta tres años de prisión.

El experto recuerda que, según la legislación china, la responsabilidad principal de educar y cuidar a los hijos recae en los padres, y esta tarea no es obligatoria para los abuelos.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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