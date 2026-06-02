Actualización del Bentley Flying Spur: Nuevo diseño y variante S de 671 CV

Bentley ha actualizado el Flying Spur, alineando su exterior con el estilo del Continental GT y reintroduciendo el modelo S enfocado al deporte. El mayor cambio de diseño es el abandono de los cuatro faros tradicionales en favor de un sistema de dos faros. Esto convierte al nuevo Spur en el primer sedán Bentley con dos faros en 64 años, desde que se interrumpió la producción del S2. Así lo informa Autocar.co.uk informa .

Existen otros cambios exteriores: se han eliminado las pequeñas tomas de aire de las aletas delanteras y se ha suavizado la superficie de la tapa del maletero. La variante S está ahora equipada con un sistema de propulsión híbrido enchufable, que consta de un motor V8 biturbo de 4,0 litros y un motor eléctrico. El sistema ofrece un total de 671 CV y 686 lb-pie de par motor.

La potencia se transmite a las cuatro ruedas mediante una transmisión automática de doble embrague de ocho velocidades y un diferencial de deslizamiento limitado electrónico. Esto permite que la limusina de 2,5 toneladas alcance de 0 a 100 km/h en solo 3,6 segundos. La velocidad máxima del vehículo es de 307 km/h (191 mph).

El nuevo Flying Spur S también está equipado con barras estabilizadoras activas y amortiguadores especialmente ajustados para garantizar un carácter deportivo máximo. En el interior, el habitáculo cuenta con el sistema de audio Naim for Mulliner, desarrollado originalmente para el exclusivo Bentley Batur, con un precio de opción de 25.000 libras esterlinas sin impuestos.

Ya se aceptan pedidos del nuevo Bentley Flying Spur. Las entregas a los clientes están previstas entre octubre y diciembre de este año.