Geely Monjaro mantiene el liderazgo: las ventas de la marca se disparan en Rusia

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Geely Monjaro mantiene el liderazgo: las ventas de la marca se disparan en Rusia

Geely continúa fortaleciendo su posición en el mercado ruso. Mayo fue el mes más exitoso para la marca desde principios de año: los rusos compraron 6,836 vehículos en un solo mes. El número total de automóviles vendidos desde principios de año ha superado los 29,000. Así lo informa Ixbt.com .

Estas cifras han permitido a la marca Geely asegurarse el cuarto lugar entre todos los fabricantes en el mercado automotriz ruso. Tanto los modelos establecidos como las novedades presentadas recientemente han contribuido significativamente al crecimiento de las ventas.

Según datos de la compañía, modelos como el Geely Monjaro, Cityray y Atlas siguen teniendo una gran demanda. Además, el nuevo crossover compacto Geely Coolray, que debutó a mediados de abril, y el modelo híbrido Geely EX5 EM-i también están atrayendo la atención de los compradores.

Actualmente, la gama de modelos de la marca en Rusia consta de ocho vehículos: el sedán Preface, los crossovers Cityray, Atlas, Okavango y Monjaro, así como el eléctrico EX5 y el híbrido EX5 EM-i. Cabe destacar que, a partir de junio, se espera el lanzamiento de los modelos Volga K50, Volga K40 y Volga C50, considerados clones de estos modelos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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