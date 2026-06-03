El nuevo propietario de Westfield planea abrir una fábrica en Alemania

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El nuevo propietario de Westfield planea abrir una fábrica en Alemania

Westfield, fabricante de deportivos y kit cars fundado hace 44 años en Midlands como rival de Caterham, ha sido adquirido por una empresa conjunta neerlandesa-alemana tras una liquidación voluntaria. Driving-Fun, uno de los mayores organizadores de track days en Europa, planea continuar la producción de los modelos Westfield existentes y desarrollar nuevos coches de calle y de carreras para entusiastas. Autocar.co.uk informa .

Desde su fundación en 1982, Westfield ha entregado aproximadamente 16.000 vehículos. El nuevo propietario de la marca, el neerlandés Peter Tunissen, fundó Driving-Fun hace 20 años. Hoy en día, su empresa organiza más de 100 eventos en pista al año, posee dos hoteles en Nürburgring y tiene su sede en Circuit Meppen, ubicado al este de Ámsterdam, cerca de la frontera alemana.

Ubicado en el sitio de una antigua central eléctrica, Circuit Meppen alberga la fábrica de 930 m² de Driving-Fun. Tunissen considera que esta instalación es ideal para la fabricación de automóviles y componentes Westfield, así como para el suministro de repuestos a los propietarios actuales. El acuerdo solo cubre la marca Westfield; la división Chesil, que produce réplicas del Porsche 356, no ha sido vendida.

Tunissen destacó que ha admirado durante años la combinación de alto rendimiento y asequibilidad de estos coches fabricados en Gran Bretaña. Según él, la adquisición de Westfield no es solo una decisión empresarial, sino el resultado de la pasión por la marca. Actualmente utiliza modelos Westfield para los clientes en su proyecto Driving-Fun y apoya la activa serie de carreras Westfield Cup en los Países Bajos.

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