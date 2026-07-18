El sector privado de la India llega al espacio: el cohete Vikram-1 realiza su primer vuelo

La startup aeroespacial india Skyroot Aerospace ha probado con éxito el Vikram-1, el primer cohete orbital en la historia del país desarrollado íntegramente por una empresa privada. Este vuelo, realizado como parte de la misión Aagaman, se llevó a cabo desde el centro espacial Satish Dhawan en la isla de Sriharikota. Este evento se considera un paso importante para fortalecer la posición de la India en el mercado espacial global. Según Ixbt.com, informa al respecto.

El cohete lleva el nombre de Vikram Sarabhai, fundador del programa espacial indio. Este vehículo de unos 22 metros de altura consta de un sistema de cuatro etapas. Las tres primeras etapas están equipadas con motores de combustible sólido desarrollados en la India, mientras que la última etapa cuenta con un motor de propulsión líquida. Un detalle destacable es que este motor fue impreso en 3D, lo que permite colocar la carga útil en órbita con gran precisión.

Noticias tecnológicas y producción local

El cuerpo del cohete Vikram-1 está fabricado con materiales compuestos de fibra de carbono y más del 90 % de sus componentes se producen directamente en la India. Esto no solo permite reducir costes, sino también demostrar la independencia tecnológica del país. El cohete tiene capacidad para transportar hasta 350 kg de carga útil a una órbita terrestre baja de 450 km de altitud.

Según ixbt.com, este vuelo de prueba tuvo como objetivo verificar la estabilidad de los motores, los sistemas de navegación, la telemetría, las comunicaciones y los mecanismos de separación de la carga útil. Con fines de demostración, se colocaron a bordo varios módulos tecnológicos y una pequeña estatuilla de oro dedicada a la memoria de los científicos indios.

Potencial comercial y precios competitivos

Skyroot Aerospace ya ha despertado un gran interés en el mercado internacional. La empresa ya ha recibido pedidos iniciales para lanzar más de 400 satélites. En un momento en que la competencia en el mercado de los pequeños satélites se intensifica, la startup india busca destacar con sus precios asequibles.

Según las estimaciones actuales, el coste de poner en órbita un kilogramo de carga útil con el Vikram-1 es de aproximadamente 15 000 dólares. Esta cifra es bastante atractiva según los estándares internacionales y ayudará a la empresa a encontrar su lugar en un mercado dominado por gigantes como SpaceX. Se espera que, en el futuro, estos vuelos económicos y fiables abran las puertas del espacio a pequeños institutos de investigación y empresas privadas.