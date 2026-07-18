Lionel Messi Antes de enfrentarse a España en la final de la Copa del Mundo, ya era el centro de atención fuera del campo. La inversión del legendario futbolista hace un año en el complejo residencial Cipriani Residences Miami ha sido un gran éxito.

Se ha revelado que Messi compró cuatro apartamentos en este rascacielos el año pasado. Actualmente, el complejo de 85 pisos ha completado su fase principal de construcción y más del 80% de las unidades han sido vendidas.

Según fuentes, tras Messi, otros futbolistas argentinos también han adquirido viviendas allí. Asimismo, los directivos de las empresas Citadel y Amazon que se trasladan a Miami desde Nueva York y California también están eligiendo este proyecto. Los compradores extranjeros provienen de más de 30 países, siendo los más activos los de México, Italia, Colombia, Brasil, Argentina, Canadá, Francia, España y el Reino Unido.

Messi pagó cerca de 7,5 millones de dólares por un apartamento de cuatro habitaciones de unos 3,500 pies cuadrados. Cuando realizó la compra, la entrega estaba prevista para 2028. Sin embargo, las obras se aceleraron y los propietarios podrán mudarse en el verano de 2027.

Con una altura de casi 950 pies una vez terminado, el edificio será una de las residencias más altas al sur de Nueva York. El complejo, que consta de 397 apartamentosen total, contará con más de 50,000 pies cuadrados de infraestructura, incluyendo piscina, centro de spa, cine privado, área de descanso con vista a la bahía de Biscayne y los famosos restaurantes Cipriani .

Cipriani , Giuseppe Cipriani, representante de la familia, destacó que este proyecto continúa casi un siglo de tradiciones de hospitalidad italiana.

El director de Mast Capital , Camilo Miguel Jr., afirma que el avance de la construcción y el éxito en ventas superior al 80% confirman que Miami se está consolidando como uno de los mercados inmobiliarios más prestigiosos del mundo.

De esta manera, Lionel Messino solo hizo una inversión exitosa hace un año, sino que también aumentó significativamente el interés en una de las residencias más exclusivas de Miami.