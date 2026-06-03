Nuevo Lada Iskra TMS presentado: 218 CV y caja secuencial

En el marco del PMEF-2026, AvtoVAZ presentó una de las versiones más inusuales de su nuevo modelo Iskra: el Lada Iskra TMS preparado para competición, desarrollado en colaboración con TMS Motorsport. El desarrollador es bien conocido en el mundo del automovilismo: su tecnología sirvió de base para el Lada Granta TC1, con el que el piloto británico Rob Huff estableció un récord en el circuito de Macao en 2014. Ixbt.com informa al respecto. informa al respecto.

Bajo el capó del Lada Iskra TMS se encuentra un motor turbo de 1,6 litros que entrega 218 CV y 280 N·m de par. Está asociado a una caja de cambios manual secuencial de 6 velocidades. La caja secuencial garantiza cambios de marcha extremadamente rápidos y precisos. A diferencia de una transmisión manual clásica, este mecanismo solo permite cambiar de marcha de forma secuencial: hacia arriba o hacia abajo (una marcha a la vez).

Preparado para la competición, el automóvil cuenta con una carrocería aligerada soldada con jaula de seguridad integrada, un kit de carrocería aerodinámico avanzado, suspensión reforzada mejorada con amortiguación de compresión y rebote ajustable, y nuevas llantas de 17 pulgadas.

El proyecto está orientado a participar en un nuevo formato de carreras de resistencia — una copa monomarca — y las primeras carreras con el Lada Iskra TMS están programadas para el próximo año. Anteriormente, la empresa de preparación RCI Service también anunció el desarrollo de una primera versión turbo de 160 CV del Lada Iskra.