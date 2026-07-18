Dos victorias visitantes en la Superliga: ¿cómo terminó la jornada 12?

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Dos victorias visitantes en la Superliga: ¿cómo terminó la jornada 12?

La jornada 12 de la Superliga de Uzbekistán concluyó con dos encuentros interesantes. Dinamo y Surkhon consiguieron tres puntos vitales fuera de casa, mejorando su situación en la tabla.

Ambos partidos terminaron con un marcador de 2-1, aunque las victorias se lograron bajo escenarios diferentes.

El Dinamo aseguró su dominio en la primera mitad

El equipo del Dinamo Samarcanda visitó al Qizilqum y comenzó el encuentro con gran intensidad.

En el minuto 22, Firdavs Abdurahmonov abrió el marcador. Siete minutos después, Anvar Hojimirzayev anotó el segundo gol para los visitantes.

En el minuto 55 de la segunda parte, el defensa del Dinamo Haris Hajdarevic marcó en propia puerta. A pesar de la presión de los locales, los visitantes lograron mantener la ventaja.

Qizilqum — Dinamo 1:2

Goles: Firdavs Abdurahmonov — 22', Anvar Hojimirzayev — 29', Haris Hajdarevic — 55' (p.p.).

El Surkhon marcó el gol de la victoria en cuatro minutos

En otro duelo de la jornada, el Surkhon se enfrentó al Andijon a domicilio. Todos los goles del encuentro llegaron en la segunda mitad.

En el minuto 64, Richard Friday puso por delante a los visitantes. El Andijon igualó el marcador en el minuto 73 gracias a un gol de Usmonali Ismonaliyev.

Sin embargo, el empate duró poco. En el minuto 77, Sarvar Abduhamidov marcó el segundo gol del Surkhon, dando a su equipo una victoria crucial.

Andijon — Surkhon 1:2

Goles: Richard Friday — 64', Usmonali Ismonaliyev — 73', Sarvar Abduhamidov — 77'.

La lucha en la tabla se vuelve más intensa

Antes de la jornada 12, el Andijon ocupaba el noveno lugar con 16 puntos y el Surkhon el décimo con 15. Esta victoria permite al equipo de Surxondaryo acercarse a su rival.

El Dinamo también dio un paso importante para alejarse de la parte baja de la tabla tras sumar tres puntos ante el Qizilqum.

La diferencia de puntos en la Superliga es mínima, por lo que cada victoria permite escalar varias posiciones en la clasificación.

La jornada 12 favoreció a los visitantes

En el último día de la jornada, los equipos locales no pudieron sumar puntos. Mientras el Dinamo mantuvo su ventaja inicial, el Surkhon sentenció el partido en los minutos finales.

Ahora la atención se centra en la próxima jornada. Con la lucha en la zona media y baja cada vez más reñida, estas dos victorias podrían ser decisivas para el resto de la temporada.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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