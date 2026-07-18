Messi presenta su «Último tango» antes de la final

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, envió un mensaje simbólico a los aficionados en la víspera de la final de la Copa Mundial 2026. Mostró una foto con la bandera argentina y sus botas especiales «Último tango».

Este nombre no es solo una idea de marketing: hace referencia a los 20 años de trayectoria de Messi en los mundiales y a la que probablemente sea la última final mundialista de su carrera. Adidas dedicó esta colección a la larga historia del jugador en las Copas del Mundo.

«¡Adelante, hacia la final!»

Messi publicó una foto con la bandera argentina en redes sociales para dirigirse a los aficionados del equipo antes de la final.

«Qué emocionante es recorrer este camino del “Último tango” junto a Adidas. ¡Adelante, hacia la final, Argentina!» escribió.

Las botas especiales están diseñadas en una combinación de blanco, celeste y dorado. El diseño incluye símbolos de la selección argentina, el logo personal de Messi y detalles relacionados con el número 10.

¿Qué significado hay detrás del «Último tango»?

El nombre «Último tango» combina el baile típico de la cultura argentina con el posible «último baile» de Messi en el fútbol.

Para el jugador de 39 años, esta es su sexta Copa del Mundo. Si Argentina derrota a España, Messi se convertirá en bicampeón mundial consecutivo con su selección. El último equipo en ganar dos mundiales seguidos fue Brasil en 1958 y 1962.

Argentina defiende su título de campeón

Argentina llega a la final como vigente campeón del mundo. El equipo de Lionel Scaloni ha ganado los siete partidos del torneo y llega invicto al duelo decisivo.

España, por su parte, buscará ganar su segundo título desde 2010. En la final se enfrentarán los actuales campeones de Europa y Sudamérica.

¿Cuándo comienza la final?

La final de la Copa Mundial 2026 entre Argentina y España se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El encuentro comenzará a las 15:00 hora local, 19:00 GMT. Por lo tanto, en Uzbekistán, el partido comenzará a las 00:00 de la noche del 20 de julio. comenzará.

Messi destacó que Argentina dará todo antes de la final. Ahora, si su «Último tango» terminará con un segundo campeonato o si España arruinará este escenario histórico, la respuesta final se dará en el campo.