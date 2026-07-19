Los robotaxis de Waymo suspendidos temporalmente en San Francisco

·28·Tecnología
Los robotaxis de Waymo suspendidos temporalmente en San Francisco

Waymo, propiedad del holding Alphabet, ha reanudado su servicio de robotaxis en San Francisco tras una breve pausa. Debido a un corte de energía a gran escala en la ciudad, los vehículos autónomos fueron detenidos durante una hora por motivos de seguridad. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, el fallo en el suministro eléctrico afectó a unos 7 000 clientes de la empresa PG&E. Los representantes de Waymo advirtieron a los usuarios a través de las redes sociales que el servicio estaba temporalmente suspendido y que las rutas en autopistas estaban cerradas. La empresa declaró que se vio obligada a tomar estas medidas para controlar la situación y adaptarse a las condiciones locales.

Medidas de seguridad y razones técnicas

Según el portavoz de Waymo, la decisión de suspender el servicio se tomó para evaluar el alcance del corte de energía y coordinarse con las autoridades locales. Los robotaxis se detuvieron temporalmente para reducir riesgos en condiciones donde los semáforos no funcionaban y se generó desorden en las calles.

Cabe señalar que este no es el primer incidente de este tipo relacionado con los vehículos de Waymo. Anteriormente, durante los cortes de energía de diciembre, varios robotaxis quedaron atrapados en las calles. Asimismo, el 4 de julio, durante los eventos festivos en el Golden Gate Bridge, un incidente similar dificultó el tráfico.

Cuestiones de regulación

Ante este suceso, el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, pidió endurecer la legislación estatal que regula los vehículos autónomos. En opinión del alcalde, es necesario desarrollar normas más claras y estrictas sobre cómo deben actuar los coches sin conductor en situaciones de emergencia, ya sean planificadas o inesperadas.

Actualmente, el servicio de Waymo se ha restablecido por completo y los vehículos siguen operando con normalidad. Sin embargo, las interrupciones en la infraestructura urbana siguen siendo un desafío serio para los gigantes tecnológicos. Casos como este demuestran, incluso para países como Uzbekistán que apenas comienzan a explorar tecnologías de transporte autónomo, lo importante que es la estabilidad de la infraestructura en el futuro.

WaymoRobotaxiSan FranciscoTecnologíaAlphabet
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los astrónomos hacen un descubrimiento inesperado: el asteroide 1998 SH2 resultó ser un cometaLos astrónomos hacen un descubrimiento inesperado: el asteroide 1998 SH2 resultó ser un cometaHoy, 00:20El modelo Kimi de China sacude el mercado tecnológico mundialEl modelo Kimi de China sacude el mercado tecnológico mundialAyer, 23:51Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niñosTesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niñosAyer, 22:19Declive del mercado de vehículos eléctricos en EE. UU.: proyectos de Honda y Sony suspendidosDeclive del mercado de vehículos eléctricos en EE. UU.: proyectos de Honda y Sony suspendidosAyer, 21:55Funcionarios estadounidenses autorizados a usar TikTok en sus teléfonos de trabajoFuncionarios estadounidenses autorizados a usar TikTok en sus teléfonos de trabajoAyer, 21:00Hubble y James Webb descubren un agujero negro con la órbita más larga del universoHubble y James Webb descubren un agujero negro con la órbita más larga del universoAyer, 20:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación