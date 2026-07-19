Waymo, propiedad del holding Alphabet, ha reanudado su servicio de robotaxis en San Francisco tras una breve pausa. Debido a un corte de energía a gran escala en la ciudad, los vehículos autónomos fueron detenidos durante una hora por motivos de seguridad. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, el fallo en el suministro eléctrico afectó a unos 7 000 clientes de la empresa PG&E. Los representantes de Waymo advirtieron a los usuarios a través de las redes sociales que el servicio estaba temporalmente suspendido y que las rutas en autopistas estaban cerradas. La empresa declaró que se vio obligada a tomar estas medidas para controlar la situación y adaptarse a las condiciones locales.

Medidas de seguridad y razones técnicas

Según el portavoz de Waymo, la decisión de suspender el servicio se tomó para evaluar el alcance del corte de energía y coordinarse con las autoridades locales. Los robotaxis se detuvieron temporalmente para reducir riesgos en condiciones donde los semáforos no funcionaban y se generó desorden en las calles.

Cabe señalar que este no es el primer incidente de este tipo relacionado con los vehículos de Waymo. Anteriormente, durante los cortes de energía de diciembre, varios robotaxis quedaron atrapados en las calles. Asimismo, el 4 de julio, durante los eventos festivos en el Golden Gate Bridge, un incidente similar dificultó el tráfico.

Cuestiones de regulación

Ante este suceso, el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, pidió endurecer la legislación estatal que regula los vehículos autónomos. En opinión del alcalde, es necesario desarrollar normas más claras y estrictas sobre cómo deben actuar los coches sin conductor en situaciones de emergencia, ya sean planificadas o inesperadas.

Actualmente, el servicio de Waymo se ha restablecido por completo y los vehículos siguen operando con normalidad. Sin embargo, las interrupciones en la infraestructura urbana siguen siendo un desafío serio para los gigantes tecnológicos. Casos como este demuestran, incluso para países como Uzbekistán que apenas comienzan a explorar tecnologías de transporte autónomo, lo importante que es la estabilidad de la infraestructura en el futuro.