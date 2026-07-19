Los astrónomos hacen un descubrimiento inesperado: el asteroide 1998 SH2 resultó ser un cometa

Un evento importante en el mundo de la astronomía ha cambiado años de suposiciones. Descubierto en 1998 y considerado hasta ahora como un simple asteroide, se ha demostrado que el cuerpo celeste 1998 SH2 es en realidad un cometa. Según un estudio publicado en la revista Nature Astronomy, este descubrimiento fue confirmado no solo por cálculos matemáticos, sino también por observaciones visuales directas. Así lo informa Ixbt.com informa .

El estudio de este objeto fue impulsado por un evento inesperado ocurrido en agosto de 2025. En ese momento, el cuerpo de 380 metros se acercó a la Tierra a una distancia de 0,02 unidades astronómicas. Las observaciones planificadas a través del complejo de radar Goldstone en EE. UU. no se llevaron a cabo debido a un error inesperado: el objeto no se encontró en las coordenadas calculadas. El observatorio Wykrota-Centro de Estudos Astronómicos de Minas Gerais en Brasil registró que el cuerpo se había desviado significativamente de su órbita.

De la predicción matemática a la confirmación visual

Los científicos determinaron que tal desviación en el movimiento del cuerpo solo podía explicarse mediante una aceleración no gravitacional. Este fenómeno es típico de los cometas y es una fuerza reactiva resultante de la evaporación de la capa de hielo (desgasificación). Según los cálculos, el objeto emite 1,2 × 10^24 moléculas de gas por segundo, lo que indica que contiene reservas de hielo.

Aunque inicialmente no se observaron signos de actividad, se pusieron en marcha los telescopios más grandes del mundo. Las imágenes obtenidas con el CFHT en Hawái y el VLT (Very Large Telescope) en Chile revelaron la formación de una envoltura de gas y polvo muy tenue y una cola estrecha alrededor de 1998 SH2. Se determinó que la capacidad de «camuflaje» de este cometa está relacionada con la baja reflectividad (albedo) de su superficie.

Defensa planetaria y nuevos riesgos

Este descubrimiento es extremadamente importante para la estrategia de protección de la Tierra contra los peligros espaciales. Los «cometas ocultos» como este objeto, renombrado P/1998 SH2, se consideran más peligrosos que los asteroides. Esto se debe a que su órbita puede cambiar en direcciones inesperadas bajo la influencia de fuerzas reactivas, lo que dificulta el cálculo de la probabilidad de colisión con la Tierra.

Actualmente, los científicos conocen más de 2000 asteroides cercanos a la Tierra que se mueven en órbitas cometarias. De ellos, 285 tienen más de 140 metros y están clasificados como potencialmente peligrosos. Los nuevos datos muestran que muchos de estos objetos podrían ser en realidad cometas congelados. Esto exige tener en cuenta la estructura porosa del cuerpo al desarrollar futuros proyectos de desviación de asteroides, como la misión DART.

Además, este estudio podría modificar las teorías sobre el origen de los océanos en la Tierra. Es muy probable que este tipo de cometas ocultos hayan traído agua a nuestro planeta en la antigüedad. En el futuro, se planea buscar masivamente estos «cometas oscuros» con la ayuda del observatorio Vera Rubin, que se está construyendo en Chile.