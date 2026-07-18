La apariencia única de este perro ha sorprendido a Internet

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La apariencia única de este perro ha sorprendido a Internet

Tilli, una perra nacida con el síndrome de columna corta, está ganando el cariño de millones de usuarios en las redes sociales. Su apariencia recuerda a «Jimoti», un mapache que ha causado gran revuelo en Internet en los últimos días. Así lo informaron medios extranjeros.

Se informa que Tilli es una spaniel tibetano de 7 años, adoptada en 2019 por su actual dueña, Anna Marie Giannini. Debido a que nació con una malformación congénita, no encontraba hogar e incluso se planeaba su eutanasia.

Anna Marie cuenta que le dijeron que uno de los cachorros nació con una malformación y que por eso era difícil encontrarle un hogar. Si no aparecía alguien que la adoptara, era muy probable que la durmieran. Sin embargo, Anna destaca que se encariñó con Tilli antes de escuchar eso y decidió adoptarla.

Hoy en día, la vida cotidiana de Tilli se documenta regularmente en TikTok, Instagram y Facebook. Allí, los videos de la perrita jugando con otros cachorros, pasando tiempo con su dueña o buscando una posición cómoda para descansar atraen la atención de millones de espectadores.

Según Anna Marie, aunque Tilli nació con este síndrome, su organismo se ha adaptado a esta condición, al igual que las personas que viven con una enfermedad similar. Por ello, lleva una vida activa y se siente bien.

El interés por Tilli ha crecido aún más gracias a Jimoti, el mapache de columna corta que se hizo famoso en Internet. Especialmente sus videos, donde se ven sus dulces movimientos, se están difundiendo rápidamente en las redes sociales.

Anna Marie admite que, al ver los videos de Jimoti, comprendió mejor por qué la gente se sorprende tanto y se encariña con Tilli la primera vez que la ven.

Los expertos señalan que la vida de Jimoti, encontrado en Seattle, podría ser corta. Sin embargo, en Tilli no se han observado hasta ahora problemas de salud graves relacionados con el síndrome de columna corta.

Su dueña afirma que la enfermedad de la perrita no le ha dejado secuelas graves y los veterinarios esperan que Tilli tenga una vida larga y saludable.

Brian Collins, experto del Colegio de Medicina Veterinaria de Cornell, informa que el síndrome de columna corta es una condición congénita muy rara entre los animales. Esta mutación puede, en algunos casos, causar compresión de órganos internos o problemas articulares.

Asimismo, el experto opina que es muy probable que esta mutación dificulte bastante a Jimoti trepar árboles y huir de los depredadores. A pesar de ello, los científicos mantienen la esperanza de que sobreviva y lleve una vida saludable.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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