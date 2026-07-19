El Chelsea refuerza su defensa: el Crystal Palace fija el precio de Maxence Lacroix

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El Chelsea refuerza su defensa: el Crystal Palace fija el precio de Maxence Lacroix

El club londinense Chelsea continúa con la reforma integral de su línea defensiva en este mercado de fichajes. Dentro del proyecto liderado por el nuevo entrenador Xabi Alonso, el objetivo principal es el defensa central del Crystal Palace , Maxence Lacroix. Sin embargo, los «Eagles» no tienen intención de dejar salir a su líder a bajo precio. Así lo informa Goal.com .

Según información de The Times, la directiva del Crystal Palace ha fijado un precio de 55 millones de libras esterlinas por el defensa francés de 26 años. Tras llegar hace dos años procedente del Wolfsburgo, Lacroix se ha convertido rápidamente en uno de los defensores más sólidos de la Premier League gracias a sus actuaciones en Selhurst Park.

Nuevos precios en el mercado de fichajes y negociaciones

El Crystal Palace mantiene una postura firme en las negociaciones debido a varios factores. En primer lugar, el contrato actual del jugador tiene tres años más de vigencia. En segundo lugar, las tendencias recientes del mercado, especialmente las valoraciones superiores a los 50 millones de libras por defensas como Jan Paul van Hecke y Luka Vuskovic, dan a los «Eagles» argumentos para elevar sus exigencias.

Por su parte, el Chelsea también está trabajando en la limpieza de su plantilla. Según los informes, el club planea desprenderse definitivamente de Axel Disasi. También se espera la salida de Trevoh Chalobah, quien cuenta con un serio interés del Como italiano. Aunque el equipo de Alonso ya ha cerrado el fichaje de Marco Palestra procedente del Atalanta por 43 millones de libras, se espera que Lacroix refuerce aún más el centro de la zaga.

El Crystal Palace ya se ha preparado para una posible salida. El club ha incorporado al exjugador del FC Barcelona, Oscar Mingueza, como agente libre. Además, el defensa del Augsburgo, Chrislain Matsima, también está en el radar del equipo.

Goal.com destaca que la venta de Lacroix podría ser otro negocio altamente rentable para el Crystal Palace. En los últimos años, el club ha consolidado una política de fichajes única, descubriendo talentos como Marc Guehi, Michael Olise y Eberechi Eze para luego venderlos a precios elevados.

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Jahongir Tursunov
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