Emotiva carta de Mbappé a Deschamps: «Tu último baile»

Kylian Mbappé Antes de su último partido en la Copa del Mundo 2026, el capitán de la selección francesa envió un mensaje conmovedor a Didier Deschamps, seleccionador de Francia. El capitán destacó que la historia valorará debidamente el trabajo del técnico tras 14 años al frente del equipo.

El partido por el tercer puesto contra Inglaterra será el último encuentro de Deschamps como seleccionador. Las sinceras palabras de Mbappé demostraron que su relación va mucho más allá de la de un simple jugador y entrenador.

«Hoy es tu último baile»

Mbappé comenzó su mensaje en las redes sociales con frases breves pero impactantes:

«Hoy es tu último baile. Nos has dado muchísimo».

El capitán francés admitió que los jugadores querían regalarle a Deschamps una final de la Copa del Mundo para su despedida. Sin embargo, la derrota en semifinales ante España impidió que este plan se hiciera realidad.

«Queríamos regalarte un final mejor, pero no pudimos lograrlo», escribió Mbappé.

Ahora Francia se enfrentará a Inglaterra por el tercer puesto. Para muchos jugadores no es la final esperada, pero el partido brinda la oportunidad de despedir a Deschamps con una victoria.

Mbappé reconoce el legado principal de Deschamps

En opinión del delantero, Deschamps desempeñó un papel decisivo en la reconstrucción de la selección francesa y su regreso a la élite del fútbol mundial.

«Es difícil expresar con palabras todo lo que has hecho por nuestro equipo en estos 14 años. Tú fuiste quien desempeñó el papel clave en la reconstrucción de la selección francesa».

Mbappé también señaló que el entrenador no siempre fue valorado adecuadamente por el público. A pesar de las críticas a su estilo de juego y decisiones tácticas, sus resultados convirtieron a Francia en una de las selecciones más estables de la última década.

«La gente no siempre supo valorar tu grandeza. Pero el tiempo y la historia le darán su verdadero valor», dijo el jugador.

Deschamps llevó a Francia a las semifinales de tres Mundiales consecutivos. Bajo su mando, el equipo fue campeón en 2018 y llegó a la final del Mundial 2022.

«Gracias por confiar en mí»

En su mensaje, Mbappé destacó especialmente que Deschamps le dio la oportunidad de demostrar su valía en la selección nacional.

«Gracias por darme la oportunidad y por confiar en mí para defender el honor de mi país al más alto nivel durante tantos años».

El jugador calificó a Deschamps como una de las figuras más grandes de la historia del fútbol francés. El técnico levantó la copa como capitán de Francia en el Mundial de 1998 y, 20 años después, llevó a la selección al título como entrenador. Es uno de los pocos profesionales que ha ganado el Mundial como jugador y como técnico.

¿Qué legado dejó Deschamps en Francia?

Didier Deschamps fue nombrado seleccionador de Francia en 2012. Bajo su era, los «bleus»:

Ganaron el Mundial 2018;

Llegaron a la final de la Euro 2016;

Obtuvieron la medalla de plata en el Mundial 2022;

Fueron campeones de la UEFA Nations League 2021;

Alcanzaron tres semifinales de Mundiales de forma consecutiva.

Estos resultados convirtieron a Deschamps en uno de los entrenadores más exitosos no solo de Francia, sino de la historia de las selecciones nacionales.

¿Cómo terminará la despedida?

Mbappé concluyó su mensaje deseándole suerte al entrenador en su nueva etapa y agradeciéndole todo lo que hizo por la camiseta de la selección.

«Solo tengo recuerdos cálidos de todos los momentos que vivimos juntos y de los logros que alcanzamos».

Francia no pudo llegar a la final, pero Deschamps tiene una última oportunidad para cerrar su etapa de 14 años con una victoria. Ahora la gran pregunta es: ¿podrán Mbappé y sus compañeros adornar el «último baile» del entrenador con una medalla de bronce?