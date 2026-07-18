La empresa china Moonshot AI provocó un intenso debate en el mercado global de inteligencia artificial (IA) con el lanzamiento de su modelo Kimi actualizado. Aunque la nueva versión Kimi K3 es un modelo de código abierto (open source), ha demostrado su capacidad para competir con los sistemas cerrados más potentes del mundo, como los buques insignia Claude y GPT. Este evento se considera no solo un logro tecnológico, sino también una nueva etapa en la rivalidad entre Estados Unidos y China. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según una declaración de Moonshot AI, el modelo Kimi K3 obtuvo resultados elevados en una serie de pruebas, superando significativamente a sus versiones anteriores. Plataformas de análisis independientes como Arena.ai y Vals AI también han emitido conclusiones positivas sobre la eficacia de este modelo. Tras esta noticia, los mercados financieros mundiales experimentaron fluctuaciones: el índice Nasdaq cayó un 1 % y las acciones de gigantes fabricantes de chips como NVIDIA comenzaron a ser vendidas por los inversores.

Presión política y carrera tecnológica

Este salto tecnológico ha generado preocupación en el gobierno estadounidense y entre los grandes líderes tecnológicos. David Sacks, exasesor de temas de IA de la administración Trump, comparó este éxito chino con la burocracia y la regulación excesiva en Estados Unidos. Según su opinión, mientras los políticos estadounidenses están ocupados prohibiendo nuevos centros de datos e introduciendo reglas estrictas, China está tomando el liderazgo en la carrera de la IA.

Al mismo tiempo, Dean Ball, jefe de estrategia futura de OpenAI, elogió las capacidades del modelo Kimi. Destacó que la potencia de este modelo no es simplemente el resultado de copiar (destilación) otros modelos, sino un verdadero logro de ingeniería. Ball también expresó su sorpresa de que el gobierno chino permita que modelos tan potentes sean publicados como código abierto.

Seguridad y riesgos futuros

Los expertos occidentales asocian la proliferación de modelos de código abierto con el riesgo de un «comunismo digital». Según Dean Ball, si los modelos abiertos se vuelven dominantes, la IA podría convertirse en una infraestructura social proporcionada por el Estado. Esto, a su vez, podría llevar al cese de las innovaciones privadas y conducir a un nuevo tipo de futuro distópico en el ámbito tecnológico.

Travis Kalanick, exjefe de Uber, centró su atención en la cuestión de la propiedad intelectual. Según él, los modelos chinos a menudo se entrenan basándose en los resultados de los sistemas estadounidenses. Si este proceso no se regula, las empresas estadounidenses podrían quedar en una situación de competencia desleal. Sin embargo, los analistas han señalado que los desarrolladores estadounidenses también están utilizando desarrollos chinos como Kimi en sus propios proyectos.

En conclusión, la salida del modelo Kimi ha cambiado el equilibrio de poder en el mundo de la inteligencia artificial. Se espera que el gobierno de Estados Unidos desarrolle nuevos mecanismos de regulación para limitar el uso de modelos de código abierto chinos. Para los especialistas uzbekos, estos modelos abiertos también pueden servir como un recurso importante para desarrollar soluciones locales en el campo de la IA.