Un robot humanoide comienza a trabajar en las clases de una escuela de EE. UU.

El distrito escolar central de la ciudad de Salamanca, en el estado de Nueva York, EE. UU., incorpora un robot humanoide al proceso educativo, convirtiéndose en una de las primeras instituciones del país en hacerlo. Según la administración escolar, el robot está equipado con inteligencia artificial. « Sally » llamado, comenzará a trabajar como asistente docente para estudiantes de secundaria a partir de septiembre de 2026.

Se informa que este robot, con un valor de 57 000 dólares, llega a la escuela como parte de un proyecto piloto realizado en colaboración con la empresa Realbotix Corporation con sede en Las Vegas.

« Sally » tendrá una apariencia humana con cabello castaño y piel de látex. Puede mover las manos y los dedos, pero como sus piernas no se mueven, no puede caminar sola por el aula.

El superintendente del distrito escolar, el Dr. Mark Beehler, señala que el proyecto es emocionante pero también conlleva ciertas responsabilidades.

Según él, cualquier innovación en el campo de la educación genera inicialmente debates. En el pasado, hubo quienes se opusieron a la introducción del correo electrónico o Internet en las escuelas. Ahora, la inteligencia artificial se está convirtiendo en la siguiente etapa del sistema educativo y esta tecnología ya se utiliza en muchas escuelas.

En la etapa inicial, « Sally » trabajará solo con los estudiantes de los grados 11 y 12 de la escuela secundaria de Salamanca. El robot ayudará a los profesores participando en clases de programación, robótica e inteligencia artificial.

La administración escolar también anunció que, para acercar más el robot a los estudiantes, le darán un acento típico del oeste de Nueva York. La dirección bromeó diciendo que consideran esta voz como completamente natural y neutral.

« Sally » se utilizará en las materias del programa educativo Woz Ed desarrollado con la participación del cofundador de Apple, Steve Wozniak. Por ahora, solo servirá en clases de codificación, robótica e inteligencia artificial.

La dirección de la escuela enfatizó que el robot nunca reemplazará a los maestros.

« El robot educativo de Realbotix nunca reemplazará a los maestros, al personal ni a la interacción humana directa. Solo servirá como una herramienta de enseñanza adicional para los educadores, ayudando a aumentar el interés de los estudiantes y a comprender mejor el material de la lección », dice el comunicado oficial.

Además, el robot funciona en un sistema de inteligencia artificial cerrado y fuera de línea. No da respuestas preparadas a los estudiantes, sino que los anima a pensar de forma independiente a través de preguntas y sugerencias, ayudándoles a demostrar su comprensión del tema.

La dirección de la escuela señala que « Sally » no recopila datos personales, no graba video ni audio, y no transmite ninguna información a la empresa Realbotix.

Como dato, el modelo más avanzado de la empresa, F-Series cuesta 125 000 dólares. Puede mantenerse en pie por sí mismo, pero aún necesita una plataforma con ruedas para moverse.