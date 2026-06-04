Lada Azimut equipado con motor turbo antes del inicio de ventas

Según el CEO de AvtoVAZ, Maxim Sokolov, el crossover Lada Azimut está siendo probado actualmente con un motor turboalimentado. La decisión final sobre la producción en serie del nuevo modelo se tomará en función de los resultados de estas pruebas. Ixbt.com informa al respecto. informa .

La dirección de la empresa planea equipar los modelos insignia, principalmente el Lada Azimut, con motores híbridos y turbo en un futuro próximo. Se espera que dicho prototipo se presente al público general a finales de este año.

Cabe destacar que no se trata solo de trenes motrices fabricados en Rusia, sino también de motores obtenidos a través de alianzas. Actualmente, todos los modelos de serie de la marca Lada, como Granta, Vesta, Niva, Largus e Iskra, están equipados exclusivamente con motores atmosféricos.

Está previsto que la producción en serie del crossover Lada Azimut comience en el tercer trimestre de este año, y que las ventas se inicien en el cuarto trimestre. El nuevo modelo está construido sobre una versión modernizada de la plataforma Lada Vesta.