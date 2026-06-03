Producción del Lada Niva Legend con nuevo motor y carrocería galvanizada

AvtoVAZ planea iniciar la producción en serie del modelo actualizado Lada Niva Legend a partir del 20 de julio de 2026. El director ejecutivo de la compañía, Maxim Sokolov, lo anunció durante el foro SPIEF-2026. Según sus palabras, el legendario todoterreno se ofrecerá con nuevos niveles de equipamiento, un motor más potente y opciones adicionales. Ixbt.com informa .

Anteriormente, la compañía confirmó que este modelo estará equipado con un motor de 1.8 litros, 8 válvulas y 90 caballos de fuerza. El mismo motor se instala actualmente en los modelos Lada Niva Travel. Uno de los aspectos más importantes de la actualización es el uso, por primera vez en la historia del Lada Niva Legend, de acero doblemente galvanizado para los elementos de la carrocería.

En concreto, el panel frontal ('TV'), el capó, el techo, el portón trasero y el faldón trasero del vehículo se fabricarán en metal galvanizado resistente a la corrosión. Además, se han realizado cambios en el sistema de seguridad, introduciendo un airbag frontal para el conductor.

En el apartado técnico, se ha modernizado la suspensión delantera del vehículo: la barra estabilizadora se ha desplazado hacia adelante. Se espera que este cambio mejore la maniobrabilidad y la suavidad de marcha. En total, el modelo actualizado Lada Niva Legend incorpora más de 100 piezas nuevas y más de 60 piezas y conjuntos modernizados.