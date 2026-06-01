«Por qué lloré frente al espejo pensando que era fea» — Zuhra Soliyeva recuerda sus días difíciles

En una de sus entrevistas, la actriz Zuhra Soliyeva compartió pensamientos sinceros sobre las primeras etapas de su carrera creativa y las luchas emocionales que experimentó. Mencionó que, al entrar en el mundo del arte, su confianza en sí misma era muy baja.

Zuhra Soliyeva recordó que venía de Samarcanda y que creció siendo mimada por su familia. Según la actriz, la vida en la capital y el inicio de su camino creativo no fueron fáciles para ella.

«Podría haberme ido. Soy una chica mimada; en casa no me faltaba nada. Hubo días en los que me miraba al espejo y lloraba, preguntándome por qué era tan fea. Incluso pensé si debería regresar», dijo la actriz.

Sin embargo, más tarde hubo un punto de inflexión en su vida. Zuhra Soliyeva comentó que su participación en el proyecto «Otalar so‘zi» le dio una gran motivación.

«Interpreté la escena cuando el director me pidió que llorara. Entonces dijeron: “¡Ahí está, una actriz!”. Fue entonces cuando gané confianza en mí misma por primera vez y pensé: “Entonces, sí soy una buena actriz”», recordó la artista.