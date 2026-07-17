Trump entregará personalmente el trofeo al campeón en la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España contará con un invitado de alto nivel. El presidente estadounidense Donald Trump presenciará el partido decisivo desde el estadio y participará en la ceremonia de entrega de la Copa del Mundo al equipo ganador.

La Casa Blanca confirma la asistencia de Trump

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que Donald Trump asistirá a la final de la Copa del Mundo que se celebrará el 19 de julio.

«El presidente espera con ansias asistir al partido final», dijo Leavitt en una conferencia de prensa. No dio detalles sobre a qué equipo apoyará Trump en la final.

Antes de la final, Trump también participará en una recepción de la FIFA que se organizará en la Trump Tower de Nueva York.

Trump entregará el trofeo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había declarado anteriormente que el presidente de EE. UU. participaría en la entrega de la Copa del Mundo al equipo campeón.

De esta manera, se espera que Trump y el máximo dirigente de la FIFA salgan juntos al campo durante la ceremonia de premiación tras la final.

La final será en Nueva Jersey, no en Nueva York

El encuentro decisivo entre Argentina y España se llevará a cabo en el MetLife Stadium, que aparece en el calendario de la FIFA como New York New Jersey Stadium.

El estadio no se encuentra en la ciudad de Nueva York, sino en East Rutherford, estado de Nueva Jersey. La final comenzará el 19 de julio a las 19:00 hora local.

Trump ya entregó un trofeo en este estadio anteriormente

El presidente estadounidense también asistió a la final del Mundial de Clubes celebrada en el mismo estadio en 2025.

En aquel partido, el Chelsea derrotó al Paris Saint-Germain por 3-0. Trump participó en la ceremonia de premiación y entregó los trofeos a los ganadores junto al presidente de la FIFA.

El trofeo será entregado a Messi o a Rodri

Argentina, como vigente campeón, luchará por su cuarta Copa del Mundo. España, por su parte, tiene la oportunidad de ser campeona mundial por segunda vez desde 2010.

Al finalizar la final, Donald Trump entregará el trofeo a Lionel Messi o al capitán de España, Rodri.

¿A qué capitán de equipo crees que Trump le entregará la Copa del Mundo?