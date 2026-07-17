Guardiola revela la clave de la final: ¿Qué necesita España?

Antes de la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España, Pep Guardiola enumeró los factores que podrían cambiar el destino del partido decisivo. Según el experto, para que España gane, tres líderes del equipo deben mostrar su mejor nivel.

Guardiola no eligió a un equipo específico en la final

El especialista, que trabajó en el Manchester City, Bayern Múnich y FC Barcelona, dijo que apoyaría a los equipos en la Copa del Mundo donde juegan futbolistas a los que respeta.

«No importa qué equipo gane, para mí será una alegría. Si Argentina gana, hay jugadores con los que trabajé y estaré feliz por ellos», dijo Guardiola.

Destacó que también aprecia a jugadores en las filas de Francia y Portugal. Según el diario AS, Guardiola ha seguido el éxito de los jugadores cercanos a él más que a una selección nacional específica durante el Mundial.

Se señaló el trío decisivo para España

Guardiola valoró positivamente las posibilidades de España en la final. Sin embargo, en su opinión, las acciones de tres jugadores serán cruciales para que el equipo controle el partido contra Argentina.

«Si Rodri puede controlar completamente el juego en el medio con Pedri, y Lamine Yamal muestra su mejor fútbol, España puede convertirse en el equipo que decida el destino del partido», dijo.

La tarea de Rodri y Pedri será controlar el balón, limitar los contraataques rápidos de Argentina e imponer el ritmo de juego habitual de España. Yamal, por su parte, puede crear el peligro principal para la defensa rival mediante sus acciones individuales en la banda.

¿La lucha en el medio decidirá el destino de la final?

A España le gusta presionar al rival mediante la posesión del balón y los pases cortos. Argentina es un equipo que aprovecha rápidamente los errores del rival y pasa de la defensa al ataque de forma contundente.

Por eso, si Rodri y Pedri toman la ventaja en el medio, los delanteros argentinos podrían quedarse sin balón. Por el contrario, Lionel Messi y sus compañeros, si reciben espacios libres, la situación se volverá crítica para España.

El análisis publicado por la FIFA antes de la final también muestra que la lucha central con la participación de Rodri es uno de los enfrentamientos decisivos.

Se requiere el mejor nivel de Yamal

No es casualidad que Guardiola mencionara a Lamine Yamal por separado. La velocidad del joven extremo, sus acciones en el uno contra uno y sus decisiones inesperadas pueden causar un problema serio para la defensa argentina.

Sin embargo, antes de la final, Yamal entrenó separado del grupo. La Real Federación Española de Fútbol informó que se trata de una medida de precaución relacionada con la gestión de cargas, y que la participación del jugador en la final no corre peligro.

El partido decisivo el 19 de julio

La final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina se llevará a cabo el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium en East Rutherford, Estados Unidos.

Argentina, como vigente campeona, intentará ganar el trofeo por segunda vez consecutiva. España, con una nueva generación, aspira a un nuevo título mundial en su historia.

Guardiola no garantizó la victoria para España. Pero indicó claramente la fórmula principal de la final: Rodri y Pedri deben dominar el centro, y Lamine Yamal debe mostrar su mejor fútbol.

¿Crees que el trío mencionado por Guardiola puede decidir el destino de la final contra Argentina?