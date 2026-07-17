Thomas Tuchel atribuye la derrota de Inglaterra a su « ADN futbolístico »

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Thomas Tuchel atribuye la derrota de Inglaterra a su « ADN futbolístico »

La derrota de Inglaterra por 1-2 ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026 sigue siendo el centro de atención. Según Thomas Tuchel, un simple cambio táctico tras abrir el marcador no habría sido suficiente para salvar al equipo.

« Ningún esquema nos habría ayudado »

En una entrevista con Sky Sports, el técnico alemán destacó que los jugadores ingleses se volvieron demasiado pasivos tras marcar el gol.

« En ese momento, sentí que ningún esquema táctico en el mundo nos ayudaría. Porque jugamos de forma muy pasiva y no fuimos lo suficientemente fuertes físicamente », dijo Tuchel.

Según él, los ingleses no pudieron detener a tiempo a los rivales que irrumpían en su área. Los errores en el manejo del balón hicieron aún más difícil salir bajo presión.

El partido cambió drásticamente tras el gol

Aunque Inglaterra abrió el marcador, poco a poco cedió la iniciativa a Argentina.

Tuchel dijo que aún no había visto todas las estadísticas, pero admitió que la posesión de Inglaterra cayó significativamente después del gol.

« No pudimos ganar los balones aéreos y, por eso, nos replegamos cada vez más en defensa. No estaba en nuestro plan, pero así se dio la situación », comentó el entrenador.

La incapacidad del equipo para retener el balón en campo contrario permitió a Argentina encadenar ataques.

Argentina encontró espacios en la defensa

Tuchel señaló que la incorporación de los centrocampistas argentinos al ataque en segunda línea se convirtió en un gran problema para Inglaterra.

Los ingleses no pudieron seguir a los jugadores que llegaban desde atrás. Argentina, aprovechando los espacios, realizó centros peligrosos por las bandas y el centro.

« Los pases del rival fueron de primer nivel. Teníamos que recuperar el control del balón. De lo contrario, era imposible salir de la presión y recuperar la iniciativa », explicó Tuchel.

« Esto no está integrado en nuestro ADN futbolístico »

El seleccionador inglés no atribuyó la derrota solo a los errores de un partido. También afirmó que el estilo de juego basado en la posesión no está tan profundamente arraigado en el fútbol inglés como en España, Argentina o Brasil.

« Creo que la posesión es decisiva. Quizás este aspecto no está tan integrado en nuestro ADN futbolístico como en el de los españoles, argentinos o brasileños », dijo el técnico.

En su opinión, estas selecciones saben controlar el ritmo del partido mediante la posesión. Inglaterra, bajo presión, perdió el balón rápidamente y se vio obligada a replegarse.

Tuchel ve el problema más allá de la táctica

Inglaterralideró el marcador durante mucho tiempo contra Argentina. Sin embargo, la pasividad al final del partido, la pérdida de control del balón y los espacios en defensa dejaron al equipo sin final.

A juzgar por las declaraciones de Tuchel, él no vincula la derrota solo a cambios incorrectos o al esquema elegido, sino a características estructurales del fútbol inglés.

¿Cree que la derrota de Inglaterra se debió a un error táctico o, como dice Tuchel, al estilo de juego?

Thomas TuchelInglaterraArgentinaSky Sports
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Shuhrat Razzakov
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