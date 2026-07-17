El vuelo del cohete Starship de SpaceX fue pospuesto: Elon Musk explica la razón

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El vuelo del cohete Starship de SpaceX fue pospuesto: Elon Musk explica la razón

El próximo vuelo de prueba del cohete Starship, uno de los proyectos más grandes en la conquista del espacio, fue interrumpido debido a una falla técnica inesperada. SpaceX se vio obligado a cancelar en los últimos segundos el 13.º vuelo de prueba que debía realizarse desde el polígono en Texas. Este incidente se considera un nuevo desafío serio en el proceso de perfeccionamiento del sistema de transporte espacial. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el director de la compañía, Elon Musk, la decisión de cancelar el vuelo fue tomada por el sistema automático. La detención de la cuenta regresiva fue causada por el hecho de que cuatro motores Raptor no se encendieron en el tiempo programado. Esta falla provocó una reacción inmediata del sistema para garantizar la seguridad del vuelo y preservar el costoso equipo.

Fallas técnicas y estado de los motores

Tras el intento fallido, los especialistas identificaron los motores que no arrancaron: se trata de las unidades numeradas R137, R78, R113 y R131. Un detalle notable es que el motor R78 se utilizó anteriormente en el sistema Booster 19, pero fue retirado tras la primera prueba. Según información de ixbt.com, las razones por las cuales estos motores no encendieron están siendo estudiadas a fondo por los ingenieros.

Una vez cancelado el vuelo, los especialistas comenzaron de inmediato el vaciado de combustible del cohete. Este proceso es una parte obligatoria de los protocolos de seguridad y sirve para eliminar el riesgo de explosión. Según Elon Musk, antes del próximo intento, dos motores Raptor de la nave Starship serán reemplazados por unidades completamente nuevas.

¿Cuándo se realizará el próximo intento?

El equipo de SpaceX ha comenzado trabajos rápidos para solucionar las fallas. Si todos los sistemas superan las nuevas pruebas con éxito y el proceso de reemplazo de motores sigue el plan, un nuevo vuelo podría realizarse en pocos días. La compañía tiene como objetivo perfeccionar el proyecto Starship analizando los errores de cada prueba.

El proyecto Starship tiene una importancia estratégica no solo para SpaceX, sino para los planes de toda la humanidad de viajar a Marte y explorar la Luna. Por ello, cada vuelo de prueba es seguido de cerca por la comunidad mundial y los entusiastas de la tecnología. Actualmente, los preparativos continúan en el puerto espacial de Texas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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