Messi explica por qué la final contra España será difícil

La selección argentina está a un paso de defender su título de campeona del mundo. Antes del duelo decisivo contra España, Lionel Messi destacó que la presión y la tensión de una final son totalmente diferentes a los encuentros habituales.

«Una final es un partido aparte»

El capitán argentino espera que ambos equipos jueguen bajo una gran presión en el partido decisivo.

«La final de la Copa del Mundo es un partido especial. Por eso creo que será muy intenso y muy tenso», declaró Messi, según citó TyC Sports.

En este partido, un solo error, un pase preciso o una decisión inesperada pueden decidir el destino del trofeo. Por ello, el capitán argentino señaló que los jugadores necesitarán no solo habilidad, sino también una gran estabilidad mental.

Argentina defiende su título

El equipo de Lionel Scaloni llega a la final como vigente campeón del mundo. En el partido decisivo del Mundial 2022, Argentina empató 3-3 contra Francia tras la prórroga y ganó 4-2 en la tanda de penaltis.

Ahora, los argentinos tienen la oportunidad de ganar la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva. Sin embargo, se enfrentan a una selección española que destaca por su control del balón y su juego colectivo.

Otra oportunidad histórica para Messi

Messi alcanza una nueva final de la Copa del Mundo con Argentina. Su experiencia, su visión de juego y su capacidad para tomar decisiones correctas en momentos cruciales serán una de las principales armas del equipo contra España.

Al mismo tiempo, en una final, los resultados previos y los estatus pasan a un segundo plano. Como señaló Messi, la tensión del partido decisivo puede influir en las acciones de cada jugador.

El campeón se conocerá el 19 de julio

La final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina se disputará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium de Estados Unidos. La competición, que comenzó el 11 de junio, concluirá con este encuentro.

Argentina busca mantener su estatus de campeona, mientras que España aspira a ganar la Copa del Mundo por segunda vez en su historia. Messi espera una final intensa, pero solo el campo revelará qué equipo soportará mejor la presión.

¿Crees que la experiencia de Messi se impondrá al juego colectivo de España?